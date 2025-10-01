Lasobras (CHA) exige que el Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón "reconozca derechos y elimine barreras"

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de CHA en las Cortes de Aragón Isabel Lasobras ha exigido este miércoles que el Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón "reconozca derechos y elimine barreras", según recoge en las enmiendas que ha presentado este grupo a la proposición de ley.

En rueda de prensa, Lasobras ha afirmado que el Estatuto "representa una oportunidad histórica para situar a las mujeres rurales en el centro de las políticas públicas" y que CHA quiere que "sea una ley útil" que favorezca el acceso de las mujeres rurales a los servicios públicos, el empleo, la formación y la participación.

La parlamentaria de CHA ha realzado que las mujeres rurales "han sostenido la vida en el territorio" con su trabajo en el campo, los cuidados, los servicios públicos, los comercios o el emprendimiento, indicando que "en un Aragón despoblado, con dispersión y envejecimiento son sinónimo de innovación, arraigo y futuro, son las que más sufren la falta de servicios, de brecha de género en el empleo y la invisibilidad en los órganos de decisión y participación".

Las enmiendas no son de oposición a la proposición de ley, sino "una propuesta para mejorarlo, para pasar de los principios a medidas concretas que hagan más fácil su día a día", también para "visibilizar la diversidad de las mujeres rurales y responder a las múltiples formas de discriminación", así como conseguir que las políticas de igualdad lleguen a los municipios más pequeños.

CHA ha estructurado sus enmiendas en cinco bloques, el primero dedicado al "reconocimiento de la diversidad y la lucha contra la discriminación múltiple" y el segundo a los servicios básicos, la descentralización y la accesibilidad, con medidas como la descentralización de servicios esenciales como extranjería, justicia, atención a las víctimas de la violencia de género, asesoría legal o servicios sociales.

Otras propuestas son aprobar ayudas al transporte público y viviendas de emergencia para mujeres víctimas de la violencia de género.

El tercer bloque se dirige contra la violencia machista, con actuaciones como crear puntos violeta digitales y unidades itinerantes especializadas, así como firmar convenios con juzgados con formación específica en violencia machista.

Mientras que el cuarto bloque de enmiendas atañe al empleo, con ayudas y bonificaciones para mujeres emprendedoras, especialmente jóvenes o vulnerables, y trabajadoras del sector de los cuidados, con cláusulas sociales para el empleo digno, la alfabetización digital y asesoramiento jurídico.

El quinto bloque de enmiendas se orienta a la participación y la representación, garantizando la presencia real de las mujeres rurales en los órganos de decisión y participación de cooperativas y organizaciones agrarias, con una participación equilibrada de mujeres jóvenes y con diversidad funcional.