Lasobras (CHA) no descarta el frente de izquierdas de Rufián: "Cuando nos llamen, hablaremos"

Consello Nazional de CHA. - EUROPA PRESS
ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha dejado la puerta abierta a participar en la propuesta del diputado de ERC Gabriel Rufián de crear un frente de izquierdas a nivel nacional, aunque ha subrayado que llevan tiempo trabajando con otros "partidos hermanos", entre los que ha citado a Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca o Nueva Canarias, pero no a la formación catalana.
"Desde luego, a nosotros, a día de hoy, Rufián no nos ha llamado. Cuando nos llame, pues supuestamente hablar no ocasiona ningún problema, pero nosotros seguimos trabajando en ese paraguas que siempre hemos hecho con fuerzas hermanas, como lo hicimos cuando el paraguas Sumar ni siquiera era un partido político", ha señalado Lasobras, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consello Nazional de CHA --su ejecutiva--.
"Ahora volveremos a trabajar también para las estatales en ese mismo ámbito", ha añadido, reiterando que con esos partidos comparte "muchas causas en común", tiene contactos "mensuales" y van a seguir manteniendo contacto. Ha apostado, asimismo, por que la unidad estatal sea de "amplio abanico" para luchar por esas "causas justas y comunes".
En todo caso, la dirigente aragonesista ha recalcado que "todo está abierto" y que "ni siquiera sabemos cuándo se van a convocar unas elecciones estatales".
En cuanto a la izquierda aragonesa, que volvió a acudir separada a las urnas este 8 de febrero, Lasobras ha destacado que CHA se ha convertido en "la referencia" del bloque y ha recordado que se abrió a la unidad, pero con dos condiciones: que incluyera a todas las fuerzas políticas de este espectro político y que "no hubiese vetos ni mandatos desde Madrid". "Y lo que ha pasado es que nada fue posible por los vetos entre Podemos, Sumar e IU", ha remachado.
"Nosotros dimos ese paso y no nos escucharon", ha lamentado, pero ha avanzado que lo volverán a valorar de cara a las próximas elecciones generales, "siempre con lo mejor para Aragón" y "para la defensa de los aragoneses y las aragonesas". "Ese será nuestro objetivo y, si no es la defensa de Aragón, desde luego nosotros no estaremos en ninguna confluencia de fuerzas políticas", ha remarcado.