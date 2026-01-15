Lasobras (CHA) pide la dimisión de Bancalero ante el "colapso" de las urgencias de la sanidad pública

La secretaria general de CHA y número 2 por Zaragoza a las elecciones del 8F, Isabel Lasobras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA y número dos en la lista por Zaragoza en las próximas elecciones autonómicas, Isabel Lasobras, exige la dimisión inmediata del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ante el "colapso" de las urgencias de la sanidad pública aragonesa, "con pacientes abandonados en los pasillos durante horas y días esperando una cama sin ninguna explicación y profesionales sanitarios quemados, exhaustos y completamente desamparados".

Lasobras considera que no se trata de "un problema puntual" ni "una mala racha", sino del resultado de una "gestión irresponsable e ideológica" por parte del Gobierno de Aragón, al que ha acusado de demostrar una "incapacidad absoluta" para planificar el sistema sanitario y de "mirar para otro lado".

Como ejemplos de la situación ha mencionado los testimonios de algunos trabajadores, que aseguran estar "reventados" y ha puesto ejemplos de "la realidad diaria que viven miles aragoneses", las esperas de más de una semana en las urgencias de psiquiatría, los enfermos que aguardan entre 100 y 150 horas para un ingreso, y la Atención Primaria, en la que conseguir cita puede tardar hasta tres semanas.

"Esto vulnera el derecho básico a una atención primaria digna y supone un trato inhumano, tanto para los pacientes como para los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario", ha manifestado.

"En lugar de reforzar plantillas y mejorar las condiciones laborales con inversiones reales, la secretaria general de CHA ha criticado que el Gobierno ha optado por lo que califica de "parches indignos", como contratar a estudiantes sin MIR, una "medida desesperada" que a su juicio "evidencia el fracaso de la política sanitaria del Partido Popular".

Lasobras ha acusado al Departamento de Bancalero de "estar desmantelando" los equipos de Primaria para cubrir urgencias, "sobrecargar" a los profesionales sanitarios con más tarjetas sanitarias y que esté barajando, incluso, el cierre de consultas.

ADVIERTE DE QUE LA SANIDAD "NO SE HUNDE SOLA"

"Este no es el modelo de la sanidad pública y de calidad que merece Aragón. No hay proyecto, no hay estrategia y no hay voluntad real de solucionar el problema. La sanidad, ha advertido, no se hunde sola, la está hundiendo la gestión del PP y el resultado es "un sistema sanitario cada vez más tensionado, más desigual y más injusto para la ciudadanía aragonesa", ha lamentado.

Por ello ha reclamado "respeto" a los sanitarios y una sanidad pública "también de calidad". "La sanidad no se defiende con discursos vacíos, se defiende con hechos y este Gobierno de Aragón ha fallado estrepitosamente", ha concluido.