Lasobras (CHA) propone elaborar un protocolo para garantizar las extraescolares con seguridad jurídica para los docentes

Archivo - La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha defendido este jueves la necesidad de que el Gobierno de Aragón elabore "en el plazo más breve posible" un protocolo autonómico específico que regule la planificación, organización y desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias en los centros educativos aragoneses con seguridad jurídica para los docentes.

De este modo, CHA ha registrado una Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón en la que advierte de "la creciente preocupación existente entre el profesorado y los equipos directivos ante la falta de un marco normativo claro que aporte seguridad jurídica a alumnado y familias en la organización de salidas escolares, viajes educativos y actividades culturales fuera del aula".

Isabel Lasobras ha señalado que "las actividades complementarias y extraescolares son una parte fundamental del proceso educativo y contribuyen al desarrollo integral del alumnado, por lo que no pueden verse amenazadas por la inseguridad o la falta de criterios claros".

REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

La iniciativa parlamentaria surge tras la inquietud generada en la comunidad educativa en las últimas semanas, una situación que ya está provocando la cancelación o reducción de actividades educativas en distintos centros, especialmente en institutos de educación secundaria.

"Existe un riesgo real de empobrecimiento de la experiencia educativa del alumnado aragonés si esta situación se mantiene. No podemos asumir que haya estudiantes que finalicen su etapa educativa sin haber participado en actividades culturales, científicas o de convivencia esenciales para su formación", afirma Lasobras.

La propuesta registrada por CHA plantea que el futuro protocolo aragonés incluya de forma clara cuestiones relativas a la responsabilidad jurídica del profesorado, la seguridad del alumnado, la gestión de riesgos, la atención sanitaria y el bienestar de todas las personas participantes.

Además, CHA reclama el establecimiento de criterios homogéneos para todos los centros educativos con el objetivo de reducir la incertidumbre actual y evitar la cancelación generalizada de actividades fuera del aula.

La portavoz adjunta de CHA también considera imprescindible que el Departamento de Educación impulse acciones formativas y de apoyo dirigidas tanto al profesorado como a los equipos directivos para facilitar la correcta aplicación del protocolo.

"Queremos que este protocolo se elabore contando con toda la comunidad educativa: profesorado, direcciones, alumnado, familias y organizaciones representativas. Solo así se podrá responder a las necesidades reales de los centros y garantizar una educación integral y de calidad", ha concluido Isabel Lasobras.