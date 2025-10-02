Lasobras (CHA) rechaza "los anuncios vacíos" de Azcón y alerta de "los recortes en servicios públicos"

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha rechazado este jueves "los anuncios vacíos y la política de escaparate" del Gobierno de Aragón y ha alertado de "la realidad de los recortes en servicios públicos".

Lasobras ha intervenido en la última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, en las Cortes de Aragón, donde ha criticado "la autocomplacencia" del Ejecutivo de Jorge Azcón y ha llamado la atención sobre "la privatización en sanidad, la nueva privatización del bachillerato y la falta de ambición para hacer de Aragón un país de futuro".

"Venimos a plantear soluciones", ha dicho la parlamentaria de CHA, quien ha lamentado que el Gobierno de Aragón "es incapaz de aprovechar las herramientas del Estatuto porque no cree en ellas y depende de la política que les dicen desde Madrid". Ha emplazado a fortalecer los servicios públicos, a llevar a cabo las transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía, a reclamar la revisión del modelo de financiación autonómica: "El autogobierno se defiende con hechos".

Isabel Lasobras ha propuesto elaborar una ley de protección del arbolado urbano, ha rechazado el proyecto Oroel Park y el almacenamiento de CO2 en el territorio, ha dicho no al trasvase del Ebro, ha pedido poner en marcha un plan de climatización de centros educativos con una inversión de 50 millones de euros en 2026 y ha alertado del "colapso" en la Atención Primaria.

LOS MAYORES

La parlamentaria de CHA ha recomendado elaborar una ley integral de derechos de los mayores, invertir en rehabilitación urbana, prevenir el acceso de los menores a contenidos sexualizados a través de redes sociales y no tolerar los discursos de odio "que escuchamos en esta cámara".

Por último, se ha quejado de que el Gobierno de Aragón "sigue incumpliendo" con el aragonés y el catalán de Aragón y ha propuesto confeccionar un plan de sensibilización de las lenguas propias, también culminar el museo del ferrocarril de Caminreal y no olvidar "el genocidio criminal que sufre el pueblo palestino, reconocido por la ONU", reclamando el embargo de armas a Israel y la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales.