Ledesma (PP) acusa al PSOE de "mentir": "La dirección de salud mental no se ha suprimido, se ha integrado en el Salud"

El diputado del PP en las Cortes de Aragón Fernando Ledesma. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz popular de Sanidad en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha negado que el Ejecutivo aragonés haya suprimido la dirección de salud mental y acusado al grupo parlamentario socialista de faltar a la verdad porque, según ha argumentado, ese órgano se ha trasladado de la Consejería a la estructura del Salud, por ser una "dirección asistencial".

"El Partido Socialista, una vez más, miente. Igual que no hay en la Consejería direcciones generales de traumatología o de urología, pues tampoco se ha entendido que era lo más adecuado que hubiera una dirección general de salud mental. Y se ha decidido integrarla dentro de la parte asistencial de la sanidad, que es el Servicio Aragonés de Salud", ha defendido.

Ledesma ha hecho estas declaraciones en respuesta a la intervención este domingo del portavoz adjunto socialista, Jesús Morales, en el marco de la caminata comunitaria por la salud mental 'Zaragoza. Un paso + por la salud mental', que este domingo se ha desarrollado en el Parque Grande José Antonio Labordeta de la capital aragonesa.

Allí, Morales ha reclamado al Gobierno de Aragón que incorpore al sistema público de información del Servicio Aragonés de Salud un apartado específico, claramente identificable y actualizado, sobre las listas de espera de Salud Mental, con los mismos criterios de transparencia y periodicidad que se aplican al resto de listas de espera sanitarias y que recupere la Dirección General en esta materia, recientemente suprimida, según ha sostenido.

Ledesma, además, ha reprochado al principal grupo de la oposición su "cinismo": "Estuvo gobernando ocho años y no hizo nada por la salud mental. Ni crear una dirección general ni trasladarla al Salud, la parte asistencial de nuestra Sanidad", ha vuelto a recalcar.

En ese sentido, Ledesma considera que las demandas socialistas "demuestran que al PSOE le siente bien la oposición, porque parece que solo desde la oposición detecta necesidades, esas que olvida totalmente cuando gobierna", ha valorado.