Ledesma (PP) afirma que Alegría (PSOE) "miente al hablar de recortes y privatizaciones de la sanidad pública"

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha asegurado este miércoles que la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "miente al hablar de recortes y privatizaciones de la sanidad pública aragonesa", por lo que le ha exigido, "una vez más, un poco más de trabajo y menos falsedades e intentos de engañar a los aragoneses".

"Este Gobierno del PP liderado por Jorge Azcón está defendiendo como ningún otro la sanidad pública con hechos", ha manifestado Ledesma, apuntando que "el presupuesto de Sanidad se ha incrementado un 24% desde que el PP y Jorge Azcón llegamos al Pignatelli, 526 millones de euros más. Eso es un hecho".

El portavoz del PP en las Cortes ha recordado que "fue el PSOE quien recortó el presupuesto de Sanidad en un 4% en el año 2022, año de salida de la pandemia. Además, no renovaron los contratos de más de 2.600 profesionales de la sanidad cuando más falta hacía".

"El dinero destinado a conciertos para lista de espera quirúrgica es el mismo que el consignado por el anterior Gobierno de izquierdas, de algo más de 7 millones de euros. Hay una diferencia: con nosotros la lista de espera quirúrgica en los últimos 12 meses ha descendido un 27%", ha continuado el diputado y candidato del PP, añadiendo que "este Gobierno ha bajado la demora media para ser operado, desde que está el PP a los aragoneses que lo necesitan se les operan antes, dos semanas antes de media que cuando gobernaba el PSOE".

Además, Ledesma ha manifestado que "el mayor ataque a la sanidad pública en el medio rural fue la decisión del PSOE de suprimir las ambulancias en horario nocturno y los fines de semana".

"Por eso hemos aumentado los 15 millones en cuatro años para el transporte sanitario urgente, haciendo posible pasar de 12 a 24 horas el horario en el que están activas 23 bases rurales y recuperando servicios de UVI. El PSOE recortó las ambulancias en el territorio sin ninguna piedad. Jorge Azcón las recuperó de forma inmediata".

El Gobierno del PP también ha aumentado en 1.726 el número de trabajadores contratados en el Salud --26.352 en 2022 frente a 28.278 en 2025--. "Estamos trabajando para contar con más profesionales en el medio rural: En dos años, se han ocupado 76 plazas de difícil cobertura por especialistas recién formados gracias a una medida innovadora como es la orden de fidelización MIR, con contratos de hasta tres años y un plus de 30.000 euros".

Además, ha enfatizado, "este Gobierno ha aumentado plazas para que haya más médicos a medio plazo, con la ampliación en la Facultad de Medicina de Huesca y la próxima nueva Facultad de Medicina en Teruel".

"Mientras Jorge Azcón tomaba estas decisiones, el gobierno de España de Pilar Alegría no hacía nada, absolutamente nada, para paliar la falta de profesionales que afecta a toda España".

Por eso, Ledesma ha exigido a la candidata socialista que "deje los bulos y los falsos mantras: Alegría debe dejar de mentir a los aragoneses, y le exijo también un mínimo de pudor y respeto, porque que Pilar Alegría hable de amiguetes para referirse a las empresas de salud con las que hay firmados conciertos es una desfachatez".

"Los amiguetes son los de Pilar Alegría: el acosador Paco Salazar, su queridísimo amigo Santos Cerdán, como ella misma lo calificaba hace no muchos meses, su compañero y ex secretario de Organización José Luis Ábalos junto a Koldo. Esos son los amiguetes de Pilar Alegría, así que un poco de respeto y de pudor", ha concluido el portavoz del PP.