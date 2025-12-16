Ledesma (PP) cree que Alegría (PSOE) llega a Aragón "con las manos vacías" y tras haber perjudicado a la Comunidad

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del grupo del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este martes que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, vuelve a Aragón "con las manos vacías" y tras haber "perjudicado" a la Comunidad Autónoma.

Alegría ha anunciado este martes en 'X' que cierra su etapa de ministra de Educación en Madrid para ser candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de 8 de febrero.

En rueda de prensa, Ledesma ha dado "la bienvenida" a Alegría y ha asegurado que "no ha parado de perjudicar" a Aragón y los aragoneses desde su puesto en el Gobierno de España.

"Hasta hoy Alegría ha sido un fracaso como ministra", ha criticado el portavoz del PAR, señalando que "no ha tomado medidas en favor de la educación pública ni tampoco de Aragón", sino que "al contrario, desde su puesto, lamentablemente ha generado un daño enorme a Aragón".

"Ese ha sido el mérito que tiene como ministra, poner por delante el interés del sanchismo, de un Pedro Sánchez agónico, y si hace falta perjudicar a los aragoneses lo que ha podido y sin ningún rubor".

Fernando Ledesma ha dicho que Alegría "ha defendido que Aragón no reciba 87 milones de euros para compensar los problemas de despoblación; ha defendido que Aragón sea una comunidad perjudicada en la financiación autonómica, que sirve para que paguemos nuestra sanidad, educación y servicios sociales".

También ha indicado que la dirigente del PSOE ha apoyado el "cupo catalán" con "sus privilegios" sobre la deuda, "ha ninguneado las ayudas a funcionamiento de Teruel, ha dicho que eran un regalo a los empresarios ricos y explotadores, y las ha comparado con la financiación privilegiada a Cataluña".

Además, ha continuado el portavoz del PP, Alegría "ha rechazado la conexión Zaragoza-Huesca con el tren de Cercanías; ha rechazado que el Gobierno de España financie el 50% de la atención a la dependencia, que es la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y las residencias", pero sí lo ha apoyado para Cataluña y País Vasco.

"Justo es ahora cuando, después de no parar de perjudicar a los aragoneses, como ha hecho sin ningún rubor, viene a Aragón a pedir a los aragoneses que le apoyemos", ha enfatizado Fernando Ledesma.

CASO SALAZAR

Ledesma ha manifestado que Alegría no ha dado explicaciones de su comida con el ex asesor de La Moncloa Paco Salazar y tampoco ha explicado "si ha participado en la caza de brujas contra los denunciantes" de casos de acoso sexual en el PSOE

A su juicio, "Alegría se ha plegado en todo momento al interés de Pedro Sánchez y ha sometido al socialismo aragonés a purgas y ataques: Es su carta de presentación".

Ahora "viene a Aragón porque no le queda más remedio y sin nada que ofrecer a los aragoneses, más allá de un Gobierno de España asolado por la corrupción", ha concluido el parlamentario popular.