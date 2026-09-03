Ledesma (PP) critica el "alarmismo" del PSOE y defiende las medidas sanitarias de Azcón

El diputado del PP en las Cortes de Aragón Fernando Ledesma. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha reprochado este jueves al PSOE su "oposición basada en el alarmismo" en materia sanitaria y ha defendido las medidas que está impulsando el Gobierno de Jorge Azcón para "resolver poco a poco los problemas estructurales que dejó la gestión socialista".

Ledesma ha señalado que "es difícil para el Partido Socialista hacer oposición en materia sanitaria después de ocho años de gestión en los que dejó la sanidad pública aragonesa al borde del colapso", y ha reclamado que "se centren en los problemas reales y estudien las medidas que está adoptando el Gobierno de Aragón antes de hacer críticas que no se corresponden con la realidad".

En este sentido, el diputado popular ha puesto el foco en la salud mental, después de las críticas socialistas a la nueva estructura del Departamento de Sanidad.

Ledesma ha explicado que la Dirección General de Salud Mental se transforma en una dirección asistencial integrada en el Servicio Aragonés de Salud, con el objetivo de acercar su funcionamiento a la atención que reciben los pacientes.

"La Salud Mental no desaparece, todo lo contrario: se integra dentro del SALUD para reforzar su función asistencial, que es precisamente lo que necesita la atención a los pacientes", ha señalado.

Ledesma ha lamentado que el PSOE intente presentar como un retroceso una modificación que persigue precisamente "mejorar la asistencia sanitaria a los aragoneses" y ha instado a los socialistas a "leer el decreto de estructura antes de hacer determinadas afirmaciones".

EL NUEVO ROYO VILLANOVA

Por otro lado, ha defendido el proceso abierto para decidir la ubicación del nuevo Hospital Royo Villanova, después de que las distintas alternativas hayan sido trasladadas al Consejo de Salud de Aragón.

El portavoz popular ha destacado que el futuro hospital será un centro de referencia para la zona norte de Zaragoza, con una cartera de servicios más amplia que la del actual Royo Villanova y con capacidad para ofrecer una asistencia más completa.

"Lo que está haciendo el Gobierno es estudiar las distintas ubicaciones posibles y abrir un proceso participativo para que los sectores implicados puedan conocerlas y presentar sus alegaciones durante un mes", ha expuesto.

Ledesma ha contrapuesto esta forma de actuar con la gestión socialista y ha defendido que "la participación pública es buena, aporta reflexiones y permite tomar mejores decisiones".

En este sentido, ha recordado que si el PSOE hubiera aplicado un proceso participativo cuando decidió la ubicación del actual Hospital de Teruel, "quizá hoy no estaría situado a las afueras de la ciudad y no recibiría las críticas que está recibiendo precisamente por su ubicación".

MENOS LISTAS DE ESPERA

Respecto a las listas de espera, el portavoz de Sanidad del PP ha recordado que el Ejecutivo autonómico "las ha ido reduciendo poco a poco desde que llegó al Gobierno en 2023", especialmente a través de medidas dirigidas a la lista de espera quirúrgica y a la atención especializada.

Ledesma ha señalado también que el plan de dinamización quirúrgica permitió reducir un 27% la lista de espera quirúrgica antes del impacto provocado por la huelga médica derivada del conflicto del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio.

"Cuando no hay huelgas, la tendencia de las listas de espera es a disminuir significativamente gracias a las medidas que está tomando el Partido Popular en Aragón", ha aseverado, destacando también la reducción de las listas de espera de especialistas en distintos hospitales periféricos durante este verano.

FALTA DE MÉDICOS

El diputado popular ha recordado además que la falta de médicos es uno de los principales problemas estructurales de la sanidad y ha contrapuesto las políticas de los gobiernos del PSOE con las medidas impulsadas por el PP.

"Cuando gobernaba el Partido Socialista entraban 180 estudiantes de Medicina en Aragón y salían 180. Ahora van a entrar 410 estudiantes en cuatro facultades de Medicina", ha resumido.

Asimismo, ha destacado las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para atraer y fidelizar profesionales, entre ellas el decreto de plazas de difícil cobertura, así como otras iniciativas destinadas a mejorar la asistencia sanitaria en el territorio.

"Estas medidas no son la solución absoluta ni una panacea, pero permiten mejorar poco a poco la sanidad pública aragonesa y hacer que cada vez haya menos incidencias", ha indicado.

Ledesma ha concluido reclamando al PSOE "más rigor y menos alarmismo" y ha defendido que el Gobierno de Jorge Azcón "está trabajando para solucionar los problemas que heredó, frente a un Partido Socialista que, después de ocho años de gobierno, dejó la sanidad pública aragonesa al borde del colapso".

"Frente a las críticas absurdas y los titulares fáciles, el Partido Popular seguirá apostando por la gestión, la inversión y la mejora de la asistencia sanitaria pública en Aragón", ha finalizado.