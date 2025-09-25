Ledesma (PP) dice que "Pilar Alegría solo cree en Pedro Sánchez" y "no dice nada en defensa de Aragón"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado que la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "solo cree en Pedro Sánchez" y "no dice nada en defensa de Aragón".

Ha asegurado que "el principal problema de Aragón son el PSOE y Pedro Sánchez y su guardaspaldas en Aragón, Pilar Alegría", lamentando que "el Gobierno de España está inmerso en política de ataques a Aragón y a las comunidades donde no gobierna", dirigiéndose al grupo socialista para asegurar: "Con ustedes vamos a traición por semana".

Fernando Ledesma ha intervenido en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, tildando de "irreal" el panorama "pintado" por la oposición, asegurando que el Gobierno de Jorge Azcón "ha superado la etapa anterior de inacción, con más sanidad, más inversión en carreteras y muchas más viviendas".

"Aragón está mejor ahora que con todos los Gobiernos de izquierdas", ha continuado Ledesma, defendiendo "la política de hechos de este Gobierno y este presidente" que tienen dos objetivos: "Convertir Aragón en un referente de la captación de inversiones, algo que se ha logrado, y recuperar nuestros servicios públicos, muy deteriorados tras la gestión del PSOE".

El diputado del PP ha apuntado que con Azcón se han destinado más de cien millones de euros más al año que con el PSOE y "se han tomado medidas para atajar la situación de colapso", por ejemplo la mejora del transporte urgente sanitario: "Hoy nuestra sanidad es más fuerte, las listas de espera bajan y vamos captando más profesionales", ha zanjado.

Ha defendido la construcción de un nuevo Hospital 'Royo Villanova' y ha espetado a los socialistas: "Ustedes lo hicieron muy mal". En servicios sociales "hoy tenemos un Aragón más social para quienes necesitan de la solidaridad de los demás, los aragoneses ya no se encuentran la puerta de la administración cerrada cuando más lo necesitan".

"Ya sabemos en qué acaba el socialismo", ha continuado Ledesma, quien por otra parte ha anunciado que continuará la mejora de la educación y que los profesores aragoneses han dejado de ser los peor pagados de España y las familias "eligen con más libertad" el colegio para sus hijos, al tiempo que se mantienen escuelas rurales abiertas con cinco o menos alumnos.

También ha apoyado el Plan 'Aragón Más Vivienda', con el impulso de 2.166 viviendas, y ha observado que la ley de vivienda "faculta" para declarar zonas tensionadas, lo que el Gobierno de Aragón no va a hacer. Al tiempo, ha dicho, todas las carreteras del plan extraordinario están en obras.