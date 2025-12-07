Legado Expo mapea hasta 839 árboles desaparecidos en el Parque del Agua y llama al consistorio a reponerlos

Captura del plano de la Asociación Legado Expo en el que esta detalla con puntos rojos los árboles que han desaparecido en el Parque del Agua. Contabiliza 839. - LEGADO EXPO ZARAGOZA

ZARAGOZA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Visto de lejos parece una gran mancha roja la formada por los hasta 839 puntos con los que la Asociación Legado Expo Zaragoza detalla las ubicaciones de otros tantos árboles que han desaparecido del Parque del Agua en los diecisiete años que han transcurrido ya desde su inauguración.

Un parte de bajas que para la Asociación "debería sonrojar y avergonzar a quienes tienen la responsabilidad política y técnica de cuidar este espacio, orgullo de Zaragoza y pulmón verde de la ciudad", traslada esta en una nota de prensa.

El laborioso trabajo resumido en un plano en pdf será entregado de forma oficial al Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de instarle a que reponga el arbolado perdido, refuerce el mantenimiento de la zona verde de Ranillas y garantice que esta no siga sufriendo lo que Legado Expo califica de "maltrato institucionalizado".

La Asociación asegura que su intención no es "señalar" con el dedo acusador --o no solo-- sino sumar y colaborar para que la capital aragonesa avance hacia "un modelo más verde".

En ese sentido, se ofrecen a colaborar, aportar datos, promover campañas y poner su esfuerzo al servicio del bien común: "Nos gustaría que nos recibieran los responsables municipales, cosa que no han hecho, pese a nuestras reiteraras peticiones, lamentan, y exponerles nuestras ideas".

Unas ideas con las que buscan una "reacción inmediata" ante el deterioro que consideran está sufriendo el arbolado urbano en la capital aragonesa.

Porque reconocen la reciente campaña municipal de reposiciones de 2.000 árboles, aunque consideran esa cifra "manifiestamente insuficiente" para frenar la pérdida real de masa arbórea: "Con más de 170.000 árboles en la ciudad, esas 2.000 reposiciones apenas cubren las bajas naturales de un solo año y consideramos que Zaragoza necesita ambición, no mínimos", advierten.

Legado Expo reivindica el papel esencial que desempeñan los árboles en una ciudad marcada por un clima semiárido, "una isla de calor creciente y amplias superficies impermeables". Remarca la Asociación que el arbolado es mucho más que un mero ornamento: "Es salud, sombra, identidad y futuro".

Y considera como objetivo "claro y alcanzable" que Zaragoza se convierta en "un auténtico bosque urbano, un oasis fluvial que haga de la sombra, la biodiversidad y la calidad ambiental una seña de identidad metropolitana".