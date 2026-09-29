El legado gastronómico y emocional de las personas mayores de Zaragoza se difunde con el proyecto 'Saboreando Recuerdos'

Presentación del proyecto 'Saboreando Recuerdos', que recoge el legado gastronómico y emocional de las personas mayores - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las recetas que durante décadas han reunido a familias alrededor de una mesa son también una forma de conservar la memoria y las historias de una ciudad. Con ese propósito, el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado hoy 'Saboreando Recuerdos', un proyecto desarrollado en el marco del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que convierte las experiencias de sus personas usuarias en un legado gastronómico y emocional para las próximas generaciones.

El acto, celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, ha estado presidido por la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, y ha reunido a las personas usuarias del SAD que han participado en la iniciativa, a las auxiliares que las han acompañado durante el proceso y a representantes de Senior Servicios Integrales, una de las empresas responsables de la gestión de este servicio. También ha participado el chef, Cristian Palacio, del restaurante zaragozano Gente Rara, que ha ejercido como padrino del proyecto.

A lo largo de los últimos meses, las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio han invitado a las personas a las que atienden a compartir sus mejores recetas y, sobre todo, las historias que hay detrás de ellas: platos que han pasado de generación en generación, elaboraciones ligadas a celebraciones familiares o sabores asociados a personas y momentos que forman parte de sus vidas.

El proceso ha permitido recopilar más de 1.500 elaboraciones, de las que finalmente se han seleccionado 36 recetas para el libro: 16 primeros platos, 12 segundos y 8 postres.

El resultado es un recetario que recoge tanto la elaboración de cada plato como el componente emocional que lo acompaña. De este modo, la gastronomía se convierte en una herramienta para estimular la memoria y la atención, trabajar la reminiscencia, compartir experiencias y reforzar la autoestima de las personas mayores, al reconocer y poner en valor unos conocimientos y unas capacidades que forman parte de su historia personal.

El recetario incorpora también la participación del chef Cristian Palacio, del restaurante Gente Rara, que ha querido sumarse a la iniciativa aportando una receta vinculada a sus propios recuerdos familiares. Su participación ha servido para conectar el conocimiento y la memoria culinaria de las personas mayores con la gastronomía actual de la ciudad.

LA ATENCIÓN A LAS MAYORES, PRIORIDAD DEL AYUNTAMIENTO

"Las personas mayores tienen un enorme valor como tradición y memoria viva de nuestra sociedad, y proyectos como este nos permiten reconocerlo y compartirlo con toda la ciudad", ha señalado Marian Orós.

La consejera municipal ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una apuesta clara por el bienestar integral de los mayores, por su bienestar físico, psicológico y emocional, por prevenir la soledad no deseada, promover su autonomía y retrasar al máximo posible la dependencia".

En este compromiso ocupa un papel fundamental el Servicio de Ayuda a Domicilio, el servicio más importante que presta el Área de Políticas Sociales y uno de los de mayor volumen económico de todo el Ayuntamiento.

En la actualidad atiende a más de 9.000 personas y cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros, un 30 por ciento más que hace dos años. Alrededor de 7.000 personas reciben el SAD preventivo, cuya competencia corresponde al Ayuntamiento, mientras que el Consistorio gestiona también por delegación el servicio dirigido a personas en situación de dependencia, cuya competencia corresponde al Gobierno de Aragón.

"Para nosotros, la atención centrada en la persona significa respetar sus preferencias, saber que quieren permanecer en su entorno y en su casa el mayor tiempo posible, promover su autonomía, prevenir la dependencia y acompañarlos", ha explicado Orós.

En este modelo de atención, ha añadido, "la participación en actividades como 'Saboreando Recuerdos' también es importante, porque ayuda a nuestras personas usuarias a trabajar la memoria y nos regala a todos los zaragozanos la oportunidad de disfrutar de su buen hacer en las cocinas y de sus recuerdos".

El libro 'Saboreando Recuerdos' ya está disponible en la página web del proyecto 'www.saboreandorecuerdos.es', donde pueden consultarse las 36 recetas seleccionadas y las historias que las acompañan.

Se han editado 2.000 ejemplares, que se distribuirán gratuitamente entre los usuarios que han participado en la iniciativa y los asistentes al acto de presentación. Además, ante el interés suscitado por el proyecto, se plantea la posibilidad de realizar una segunda edición.