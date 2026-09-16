Un libro sobre "el legado que hizo grande a Aragón" repasa 250 años de 'la Económica' con reflexiones de 50 autores

Presentación del libro '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón', en Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP) ha presentado el libro '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón', una obra, en colaboración con Fundación Ibercaja, que recorre, a través de reflexiones de más de 50 autores, la trayectoria de 250 años de esta institución y constituye "un testimonio llamado a permanecer" para próximas generaciones.

La publicación se ha presentado este miércoles en un acto en el Patio de la Infanta. Ha contado con la presencia del presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Honorio Romero. También han asistido la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

Más de 50 autores ofrecen una visión sobre Aragón a lo largo de 640 páginas en las que también se detalla el contenido de la exposición conmemorativa celebrada en La Lonja con motivo del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y comisariada por Domingo Buesa y por la que han pasado más de 85.000 visitantes entre el 20 de marzo y el 28 de junio.

A través de esta obra se destaca la contribución de esta institución ilustrada al progreso cultural, científico, educativo y económico de Aragón y se propone un recorrido por la historia, ideas e iniciativas impulsadas por "la Económica" desde su fundación en el siglo XVIII hasta la actualidad. Además, permite conocer cómo el espíritu ilustrado que animó a sus fundadores, entre los que figura Ramón Pignatelli, se tradujo en proyectos que marcaron el desarrollo de la comunidad autónoma y siguen inspirando su futuro.

Para el director, Honorio Romero, quien ha relatado los orígenes de esta institución, "fueron los argumentos de la Ilustración" los que impulsaron a un grupo de hombres a fundar la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, puesto que "una sociedad sin formación, inculta, que no avanza en el campo intelectual, es imposible que progrese".

LA HISTORIA DE 'LA ECONÓMICA'

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha asegurado que este libro "nos invita a recorrer la trayectoria de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, a descubrir su contribución al desarrollo de Aragón y a comprender por qué dos siglos y medio después de su nacimiento siguen plenamente vigentes muchas de sus ideas y de sus valores".

"Si algo nos enseña la historia de 'la Económica' es que el verdadero valor en una institución no reside únicamente en la importancia de su pasado, sino también y, fundamentalmente, en la capacidad de sus ideas para seguir proyectándose hacia el futuro", ha manifestado Amado Franco.

Para Fundación Ibercaja, ha reconocido su presidente, "esta conmemoración tiene un significado particularmente especial porque cuando hablamos de la económica no es únicamente una institución a la que admiramos, queremos o con la que compartimos valores, estamos hablando de nuestros propios orígenes. Porque la historia de la Fundación Ibercaja no se puede entender sin la historia de 'la Económica".

ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN

El libro, "de una enorme dimensión", se estructura en tres grandes bloques, constituyendo "un testimonio llamado a permanecer", ha indicado el director general de Fundación Ibercaja.

El primero aborda la capacidad del progreso de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, que recorre el espíritu de la ilustración, la historia de la económica y algunas de las instituciones nacidas de su impulso, entre ellas, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la Caja de Ahorros de Zaragoza, hoy Fundación Ibercaja.

El catálogo expositivo de la muestra conmemorativa celebrada en La Lonja es el segundo bloque, incluye texto de Domingo Buesa, "que permite recorrer de nuevo la exposición a través de sus contenidos acompañado por las más de 150 fichas catalográficas de las piezas", ha resumido José Luis Rodrigo.

El tercer bloque lo forman reflexiones de numerosos autores que desde perspectivas y disciplinas diferentes aportan su mirada "sobre nuestra historia, nuestra identidad y nuestro territorio y la trayectoria de las instituciones que han contribuido a configurarlo", ha precisado.

A juicio de Rodrigo, '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón' es "una obra rigurosa y ambiciosa, pero también una obra destinada a permanecer, porque este catálogo permite conservar, estudiar y transmitir un legado que pertenece a Aragón y que queremos poner a disposición de las futuras generaciones".

"Celebrar un aniversario no consiste únicamente en recordar lo realizado, significa también reconocer lo que hemos recibido de que nos precedieron y asumir la responsabilidad de continuar ese camino", ha reflexionado, al tiempo que ha puesto el foco en la "constante voluntad de transformar ideas en proyectos concretos y los proyectos en oportunidades para mejorar la vida de las personas" que han marcado los 250 años de historia de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

Por tanto, esta publicación "no es el final de un proyecto", sino "una declaración de continuidad", ya que "la historia que recogemos en estas páginas nos invita a seguir trabajando, impulsando iniciativas y a continuar contribuyendo al desarrollo social y cultural de Aragón con la misma voluntad de servicio que ha guiado a nuestras instituciones durante generaciones", ha concluido José Luis Rodrigo.