Licitado el proyecto del nuevo centro de salud de Zuera

Sede del Servicio Aragonés de Salud. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción del nuevo centro de salud de Zuera, con un presupuesto de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Con esta futura infraestructura sanitaria se quiere adecuar el inmueble a las necesidades de población actual y futura de esta zona, que cuenta con más de 16.700 tarjetas sanitarias asignadas.

El nuevo equipamiento, cuyas obras comenzarán en el año 2027, se levantará sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados situada en la calle Los Alcabones número 4, cedida de forma gratuita por el Ayuntamiento de Zuera al Gobierno de Aragón.

Según el Plan Funcional elaborado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación, el futuro centro tendrá de tres alturas con una superficie total aproximada de 3.880 metros cuadrados. El sótano se destinará fundamentalmente a aparcamiento e instalaciones; la planta calle albergará el área de Atención Continuada y urgencias, las consultas de medicina y enfermería de familia, la unidad de fisioterapia, la atención a la mujer y los servicios de administración y admisión; y la planta primera reunirá nuevas consultas de medicina de familia, el módulo de pediatría, la sala de ecografías, trabajo social, la biblioteca y la sala de juntas.

El edificio se ha diseñado además para poder albergar, en caso necesario, una base del 061 Aragón.Además, se proyectará como un edificio de cero emisiones (ZEB), en línea con la Directiva (UE) 2024/1275, y su desarrollo se realizará bajo metodología BIM (Building Information Modelling), que permitirá una gestión integral de la información del edificio desde la fase de diseño hasta su futuro mantenimiento. El actual centro de salud de Zuera, ubicado en la calle Pilatos, ha quedado obsoleto al haber sido diseñado para atender a una población muy inferior a la que presta servicio en la actualidad.

La zona básica de salud de Zuera, que incluye también las localidades de Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y Ontinar del Salz, cuenta a día de hoy con más de 16.700 tarjetas sanitarias asignadas. A esta demanda asistencial se suma la atención que el centro presta a los trabajadores de los cuatro polígonos industriales del municipio, así como a la población reclusa del Centro Penitenciario de Zuera. Además, teniendo en cuenta los futuros proyectos residenciales y empresariales para la zona, se prevé que se podrían sobrepasar las 22.300 tarjetas sanitarias en un horizonte de 20 años.