El lince ibérico Wepe muere tras ser presuntamente atropellado en la A-2 a la altura de La Muela

Archivo - Suelta de Wepe a cargo del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ejemplar macho de lince ibérico Wepe, liberado el pasado 9 de julio en el término municipal de Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza) dentro del programa de reintroducción de la especie en Aragón, ha fallecido tras ser presuntamente atropellado durante la noche del sábado 7 al domingo 8, al cruzar la autovía A-2 en el entorno de La Muela (Zaragoza).

En los próximos días se le practicará una necropsia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca para certificar la causa de la muerte.

El Gobierno de Aragón ha señalado, en una nota de prensa, que los atropellos constituyen la principal causa de mortalidad no natural del lince ibérico y causa la muerte anualmente del 10% de la población del lince en la Península.

La tasa de éxito de los programas de reintroducción de la especie ronda el 50% de los ejemplares y en Aragón la prevención de accidentes supone una de las principales líneas de trabajo del proyecto.

FASE EXPLORATORIA

Wepe permanecía en fase exploratoria desde su liberación y era seguido mediante la baliza GPS que portaba al igual que el resto de ejemplares.

Durante estos meses había realizado desplazamientos por distintos puntos de la cuenca del Huerva y su entorno, alcanzando términos municipales como Azuara, Aguarón, Herrera de los Navarros, Paniza, Mezalocha o Muel.

En los últimos días, además, había permanecido junto a Wintail, otra de las hembras liberadas en el marco del programa, por lo que desde el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón se contemplaba la posibilidad de que ambos ejemplares pudieran llegar a asentarse como pareja.

Wepe fue el penúltimo ejemplar liberado en la primera campaña de reintroducción del lince ibérico en Aragón. Procedía del entorno del centro de cría de La Olivilla, en Jaén, y formaba parte de los ocho ejemplares incorporados al medio natural durante este primer año de trabajo en la cuenca del Huerva.

PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓN

La reintroducción del lince ibérico en Aragón comenzó el 17 de marzo de 2026 con la llegada de Windtail y Wynx. La segunda pareja, Worbi y Waka, llegó a la Comunidad el 29 de abril y fue liberada al medio natural el 27 de mayo.

Waka falleció a finales de junio tras sufrir un golpe en la cabeza durante uno de sus primeros movimientos exploratorios, presumiblemente provocado por un ferrocarril. La tercera pareja, Werba y Wound, llegó a Aragón el 3 de junio y fue liberada el 1 de julio.

Posteriormente, el 9 de julio se produjo la liberación de Wepe y, finalmente, Walqa fue incorporada al medio natural el 22 de julio. En total, durante 2026 se han realizado cinco sueltas, con ocho ejemplares, en el marco del inicio del programa de reintroducción en la cuenca del Huerva.