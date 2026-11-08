Fallece un soldado en un accidente en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio

Acto de juramento ante la bandera del personal de militares de tropa del ejército de tierra, en el Centro de Formación de Tropa (Cefot) nº 1, acuartelamiento Santa Ana, a 24 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un soldado del Ejército de Tierra ha fallecido en un accidente cuando se encontraba en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han informado a Europa Press este domingo de que el accidente se ha producido cuando el soldado participaba en unas maniobras.