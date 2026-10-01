La línea Tarazona-Zaragoza tendrá salida y llegada en la estación de Therpasa a partir del lunes

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Tarazona. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha anunciado que, a partir del próximo lunes, 5 de octubre, la línea Tarazona-Zaragoza, operada por Linecar, tendrá sus paradas de salida y llegada en la estación de Therpasa, mientras avanzan las obras de construcción de la nueva estación de la ciudad. Esta parada sustituye a la de avenida Ciudad de Teruel, y se mantiene la parada de Teresa Cajal.

Jaray ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido la comunicación de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón, "donde dice que hoy se ha cerrado el expediente que estaba tramitando el Gobierno de Aragón y el próximo lunes 5 de octubre los servicios del lote 14, es decir, los servicios que unen Tarazona con Zaragoza, entraran en la estación de Therpasa".

En este sentido, el alcalde ha informado de que el Gobierno de Aragón ya tiene aprobada la partida presupuestaria para la construcción de la nueva estación de autobuses, mientras que el Ayuntamiento continúa trabajando en la preparación del proyecto.

AVANCE DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

Durante la sesión plenaria de este miércoles, el alcalde también ha informado sobre las diferentes actuaciones y proyectos municipales. En relación con las obras de la avenida de Navarra, Jaray ha comentado que los trabajos han sufrido un retraso debido a problemas relacionados con los suministros y con las redes.

Respecto al Plan + Provincia, dentro del grupo subvencionado destinado a urbanización, el alcalde ha informado de que el proyecto se encuentra ya en proceso de licitación. La actuación cuenta con un presupuesto de 846.000 euros.

Contempla actuaciones en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas la reparación de la calle Conde, la avenida de La Paz, las aceras de la calle Ciudad de Teruel, la renovación de la plaza de San Francisco y la apertura de huecos en las barandillas del paseo Fueros de Aragón.

PLAN DE BARRIOS 2027

En el marco del Plan de Barrios 2027, el Ayuntamiento continúa ejecutando distintas actuaciones de mejora. El alcalde informó de que los trabajos de renovación de las luminarias del barrio de Tórtoles, con una inversión de 27.000 euros, se encuentran próximos a su finalización.

Asimismo, está previsto que, después del 12 de octubre, comiencen los trabajos de mejora del pavimento de la calle Larga, actuación que cuenta con una inversión de 37.000 euros.

Por último, Jaray ha aclarado que la avería registrada en la conducción de agua de la zona de Portallera y el cementerio, señalando que el servicio se encuentra ya totalmente restablecido, aunque que todavía quedan pendientes algunas reparaciones adicionales, y la renovación completa de la tubería de este tramo ya está contemplada dentro de la planificación de la Agenda 2030.

Igualmente, durante la sesión plenaria se ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Tarazona a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La concejal delegada de Sanidad, Ana Calvo, ha afirmado que se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo objetivo es "ganar años de vida en salud".

La edil ha aludido a la estrategia que contempla el desarrollo de planes de seguimiento individualizados, la coordinación de las actuaciones a través de un coordinador y una mesa intersectorial, así como la difusión entre la ciudadanía de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la participación ciudadana en este ámbito.

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA DE CEUTA Y MELILLA

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a la proposición presentada por el PP en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los acontecimientos producidos en Ceuta.

La primera teniente de alcalde, Cristina Sainz, ha argumentado que la moción pretende trasladar desde Tarazona un mensaje de "solidaridad con los ceutíes, respeto a la legalidad, seguridad de nuestras fronteras y defensa de la soberanía española".