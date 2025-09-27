Lituénigo (Zaragoza) celebra su pesaje de los niños este domingo, fiesta de interés turístico de Aragón

LITUÉNIGO (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

Lituénigo celebra este domingo, 28 de septiembre, su pesaje de los niños, una tradición declarada fiesta de interés turístico de Aragón desde 1998. Este año, más de una veintena de pequeños participarán en el acto, que tendrá lugar a las 12.30 horas, en la plaza de la iglesia, durante las fiestas en honor a San Miguel Arcángel de la localidad.

Como cada año, los niños y niñas se pesarán con el trigo recolectado en la cosecha del pasado verano. En esta tradición se iguala el peso de cada niño o niña menor de un año con su equivalente de trigo y el cereal resultante se deposita en el atrio de la iglesia para su posterior subasta.

El acto tiene tres momentos destacados: La "llega", el pesaje y la subasta del trigo. La "llega" comienza con un recorrido por las calles de Lituénigo de los mayordomos, acompañados por la charanga, recolectando trigo por las casas y depositándolo en unos capazos.

Este trigo se unirá más tarde a las donaciones que los familiares hacen a San Miguel para pesar a su bebé, acto conocido como el pesaje de los niños de Lituénigo.

El segundo acto destacable es el pesaje en sí. El momento tiene lugar después de la celebración de la misa, cuando a mediodía los vecinos y visitantes se agrupan delante del pórtico de la iglesia de la Purificación de la Virgen. El pesaje tiene lugar con una balanza romana de dos brazos (siglo XVII) de las que se usaban para la trilla, provista de dos capazos, uno en cada brazo.

Los padres colocan a su hijo o hija, de edad inferior al año, en uno de ellos y el capazo del otro brazo de la balanza se va rellenando de trigo hasta obtener el peso del niño.

Finalizado el pesaje, se junta todo el trigo y se deposita en el atrio de la iglesia; la alcaldesa dará cuenta del peso total del trigo recolectado y del precio de salida, dando comienzo en ese momento la subasta.

Cada subastero tras enunciar su puja, se dirige por el pasillo humano creado en la plaza hasta el otro extremo de la misma y, tras tocar la vara en la que se sostenía la romana del pesaje, regresa de nuevo al pórtico, momento en el que se escucharán nuevas ofertas.

Las pujas se suceden por el sistema de "tantos" --uno tanto equivale a 3 céntimos de euro-- que se van adicionando al precio total del trigo. El postor que haya ofertado más "tantos" obtiene una llave colgada en la puerta del templo y se hace con el trigo obtenido, debiendo pagar la cantidad final al año siguiente y respetando el origen de la tradición que permitía sembrar este trigo y recoger la cosecha antes de su pago.

Al terminar, se hace entrega un diploma al bebé pesado para conmemorar el acto y queda reflejado como tal en el libro de la cofradía de San Miguel.

LA TRADICIÓN

La leyenda de este rito se remonta al siglo XVII e incluso hay documentación que incluso lo ubica en la Edad Media. La tradición dice que un matrimonio de Lituénigo que no podía tener descendencia, fue a Tarazona a ver a un fraile que les dijo que no se preocuparan, que tendrían un hijo sano y fuerte si se encomendaban a la virgen.

Así lo hicieron y prometieron que si tenían un hijo, ofrecerían tantas talegas (sacos de trigo) como kilos pesara el niño. Este matrimonio tuvo un hijo finalmente y, tal y como prometieron, ataviaron los mejores burros para llevar el trigo hasta la plaza del pueblo y allí se realizó el pesaje y la ofrenda.

Aquello causó tanta conmoción entre los habitantes de Lituénigo que, desde aquel momento, se sigue realizando este tradicional pesaje de los niños y niñas nacidos cada año el último domingo de septiembre.