Lobera de Onsella regresa a 1926 para revivir el ancestral Rito del Herniado en la noche de San Juan

Los vecinos recrearán el Rito del Herniado basándose en una fotografía centenaria conservada en el Museo Arqueológico Nacional en la que se aprecia esta singular tradición loberana que se celebra, puntualmente, en la localidad para el solsticio de verano - ASOCIACIÓN CULTURAL SESAYO

LOBERA DE ONSELLA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

Lobera de Onsella volverá este sábado 20 de junio a sus raíces para celebrar una nueva edición del Rito del Herniado, una tradición ancestral vinculada a la noche de San Juan que se ha convertido en una de las principales señas de identidad de esta pequeña localidad de las Cinco Villas. La edición de este año tendrá un carácter especialmente simbólico, ya que coincide con el centenario de la fotografía más antigua conservada sobre esta ceremonia, tomada en 1926 y custodiada actualmente en el Museo Arqueológico Nacional.

La celebración, organizada por la Asociación Cultural Sesayo con la colaboración del Ayuntamiento de Lobera de Onsella y la Comisión de Fiestas, permitirá a vecinos y visitantes revivir una tradición que hunde sus raíces en antiguas creencias populares relacionadas con la curación y la protección durante el solsticio de verano.

La presidenta de la asociación, Ángeles Bailo, ha confirmado en declaraciones a Europa Press, que como novedad los participantes recrearán la histórica imagen captada hace exactamente cien años por José Esteban Uranga Galdeano, una instantánea que constituye uno de los documentos gráficos más valiosos sobre esta singular práctica ritual.

La jornada comenzará a las 19.30 horas con una merienda popular en las Eras de San Juan. Posteriormente, a las 22.00 horas, vecinos y visitantes se reunirán en la ermita para inciar una procesión hasta el bosque de La Mosquera, escenario tradcional del rito.

Será allí donde, media hora más tarde, se llevará a cabo la representación del Herniado, protagonizada este año por la pequeña Lua López Juanto. La velada concluirá ya entrada la madrugada on una sesión musical a cargo de DJ Carlos Almansa.

UN RITUAL LIGADO AL SOLSTICIO DE VERANO

Aunque actualmente se celebra como una recreación cultural y patrimonial, el origen del rito se remonta a tiempos muy anteriores al cristianismo. Según ha explicado Bailo, la ceremonia está vinculada a antiguas celebraciones del solsticio de verano que posteriormente fueron adaptadas a la festividad de San Juan.

"Pienso que esto se remonta al principio de los tiempos. Luego el cristianismo lo adaptó a San Juan, pero el solsticio de verano se ha celebrado en prácticamente todas las culturas", ha señalado.

El ritual se desarrolla en el bosque de La Mosquera, un enclave al que tradicionalmente se le atribuían propiedades curativas. "Durante la mañana se selecciona un joven roble y se abre cuidadosamente una hendidura en su tronco. Ya por la noche, dos oficiantes realizan la ceremonia pasando tres veces al niño por el interior de esa abertura mientras recitan la fórmula tradicional: 'Tómalo Juan, dámelo Pedro; herniado te lo doy, sano te lo devuelvo' y ya después, se recitan varios salmos", ha detallado Bailo.

Finalizada la ceremonia, el árbol se cierra, se venda y se cubre con barro. Bailo ha detallado que la creencia popular sostenía que si el roble cicatrizaba correctamente durante el año siguiente, también sanaría la persona que había atravesado su tronco.

DE REMEDIO POPULAR A SÍMBOLO DE IDENTIDAD

La tradición estuvo viva durante generaciones y llegó a atraer a personas procedentes de distintos puntos de Aragón e incluso del sur de Francia. Sin embargo, la despoblación rural provocó su desaparición en torno a la década de 1960.

No fue hasta 2004 cuando el rito volvió a celebrarse gracias al impulso del etnólogo Eugenio Monesma, de Pascual Plano y de los vecinos de la localidad, que decidieron recuperar una parte esencial de su patrimonio cultural.

Desde entonces, únicamente se ha interrumpido durante la pandemia y se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de Lobera de Onsella.

"Ahora los niños que participan están completamente sanos. Ya no se busca una curación física, sino mantener viva una tradición y reforzar el vínculo con el pueblo", ha insistido López.

De hecho, muchos de los pequeños que atraviesan el roble son descendientes de familias vinculadas a la localidad, aunque residan durante el resto del año en Zaragoza, Barcelona, Pamplona o San Sebastián.

UNA TRADICIÓN QUE UNE GENERACIONES

La presidenta de la Asociación Sesayo ha remarcado que el rito se ha convertido en una poderosa herramienta de cohesión social para una localidad que apenas cuenta con una veintena de habitantes permanentes.

"Para los padres es importante que los niños pasen por el rito porque es una forma de pertenecer al pueblo y de no olvidar sus raíces", ha afirmado.

"La implicación vecinal es total", ha defendido la presidenta. La asociación cultural cuenta con alrededor de 240 socios, una cifra que multiplica por más de diez la población residente y que refleja el fuerte arraigo de quienes mantienen sus vínculos con Lobera pese a vivir fuera.

Bailo ha destacado que durante el verano, el municipio multiplica su población gracias al regreso de familias y descendientes que encuentran en celebraciones como esta una oportunidad para reencontrarse y reforzar sus lazos con la localidad.

"Primero lo hacemos para que las tradiciones no se pierdan. Después porque es una fiesta estupenda y porque sirve para unir a la gente", ha resumido Ángeles Bailo.

Convertido en el único lugar de España donde esta ceremonia sigue viva, el Rito del Herniado continúa fusionando patrimonio, naturaleza, memoria colectiva y sentimiento de pertenencia. Un legado centenario que este sábado volverá a trasladar a Lobera de Onsella hasta 1926 para recordar una de las tradiciones más singulares del patrimonio etnográfico aragonés.