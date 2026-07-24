La Lonja recorre la historia de la España del siglo XX a través de la mirada de Alfonso

La exposición 'Alfonso. Cuidado con la memoria' reúne 144 fotografías y seis gigantografías de una de las firmas fundamentales del fotoperiodismo español - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Zaragoza acoge desde este viernes, 24 de julio, la exposición 'Alfonso. Cuidado con la memoria', una amplia retrospectiva sobre el legado del histórico estudio Alfonso, considerado uno de los archivos fotográficos más importantes de España y una referencia imprescindible del fotoperiodismo del siglo XX. La muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de octubre, reúne 144 fotografías y seis gigantografías que recorren algunos e los episodios políticos, sociales y culturales más relevantes de la historia contemporánea española.

La exposición ha sido presentada por la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, acompañada por el comisario de la muestra, Chema Conesa, y la responsable de Exposiciones de La Fábrica, María Rojo.

Fernández ha destacado la importancia de que La Lonja vuelva a albergar una gran exposición dedicada a la fotografía y, en esta ocasión, al fotoperiodismo. "Hacía tiempo que no teníamos fotoperiodismo aquí y volvemos a tenerlo por la puerta grande", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado la relevancia del archivo Alfonso, "que recogió una gran parte de la historia de principios del siglo XX" a través de imágenes que ya formaban parte de la memoria colectiva.

La consejera ha remarcado tanto el interés documental de las fotografías como su calidad artística y técnica, al considerar que "reflejan no solamente la historia política, sino también la social y cultural" de varias décadas de España. Asimismo, ha agradecido el trabajo realizado por el equipo municipal y por La Fábrica para adaptar la exposición al espacio de La Lonja.

Por su parte, María Rojo ha señalado que la muestra reúne "algunos de los momentos más significativos del siglo XX bajo la mirada de la saga Alfonso", cuyas fotografías permiten comprender mejor la sociedad de la época. También ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, con el que la Fábrica mantiene una larga trayectoria conjunta en proyectos expositivos.

EL NACIEMIENTO DEL PRIMER GRAN ESTUDIO DE FOTOPERIODISMO

El comisario de la exposición, Chema Conesa, ha explicado que el recorrido pretende acercar al público el contexto en el que Alfonso Sánchez García fundó en 1915 la que considera la primera agencia española de fotografía de prensa, aprovechando el auge de las publicaciones ilustradas y el creciente interés social por disponer de imágenes de actualidad.

Según ha relatado, la Guerra de África impulsó la necesidad de fotografías en los periódicos y permitió consolidar un modelo empresarial pionero que distribuyó imágenes a buena parte de la prensa gráfica española. En ese contexto comenzó también la carrera de Alfonso Sánchez Portela, conocido como 'Alfonsito', hijo del fundador, que con apenas 19 años fue enviado al conflicto del Rif y realizó algunos de los reportajes que consolidaron el prestigio de la firma.

Conesa ha destacado que 'Alfonsito' supo transformar el fotoperiodismo al centrar también su objetivo en la vida cotidiana de las clases populares durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando las restricciones dificultaban la información política. "Se dio cuenta de que la gente también tenía que salir en los periódicos", ha explicado, recordando los reportajes sobre vendedores, niños o escenas de barrio que ampliaron el interés de la fotografía de prensa.

La exposición también aborda la evolución La exposición también aborda la evolución de la saga familiar, integrada por varias generaciones dedicadas a la fotografía bajo una única firma. Lejos del protagonismo individual, todos los miembros del estudio trabajaban bajo la marca Alfonso, desde los fotógrafos que cubrían la actualidad hasta quienes revelaban, archivaban y distribuían las imágenes.

UN RECORRIDO POR LA MEMORIA DEL PAÍS

El itinerario expositivo se estructura en tres ámbitos: 'Estudios Alfonso', centrado en el funcionamiento del estudio; 'Los años convulsos', dedicado a los principales acontecimientos políticos y sociales de la primera mitad del siglo XX; y 'Retratos', que reúne imágenes de personalidades y ciudadanos anónimos captados por el objetivo de la saga. Entre las fotografías destacan escenas de la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, Alfonso XIII, Santiago Ramón y Cajal, Joaquín Sorolla o Ramón María del Valle-Inclán.

Conesa ha recordado que el final de la Guerra Civil supuso un punto de inflexión para el estudio, ya que el régimen franquista prohibió a los Alfonso ejercer como reporteros gráficos debido a su vinculación con la República. La familia continuó entonces trabajando desde su estudio de la Gran Vía madrileña, dedicada principalmente al retrato, por donde pasaron personalidades de muy distinta ideología, incluido el propio Francisco Franco, cuya fotografía oficial realizaron durante la década de los cincuenta.

El comisario ha señalado que el título de la exposición procede de un artículo publicado en 1942 en el diario El Alcázar y simboliza la capacidad de la imágenes para conservar una memoria que, en determinados momentos históricos, se intentó relegar al olvido.

Asimismo, ha reivindicado el valor patrimonial del archivo Alfonso, adquirido por el Estado en 1992 y formado por cerca de 140.000 fotografías. En este sentido, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un gran Centro Nacional de Fotografía que reúna y facilite el estudio de los principales archivos fotográficos españoles, actualmente dispersos. "La fotografía española tiene un gran problema y es que no se puede estudiar porque está todo diseminado", ha concluido.