Lorén (PP) pide que Ranera (PSOE) haga público el expediente del Comité Federal de Garantías sobre Gómez Gámez

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha insistido en que la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, haya público el expediente del Comité Federal de Garantías sobre el concejal socialista, Alfonso Gómez Gámez, quien fue destituido de su cargo de portavoz adjunto y restituido el pasado octubre tras aparecer en verano en un primer informe de la UCO y que este martes ha vuelto a salir su nombre en otro documento de este órgano de la Guardia Civil.

En este último informe de la UCO, recogido por los medios de comunicación, aparece un documento manuscrito en el que aparecen los nombres del expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder regional de los socialistas, el fallecido Javier Lambán; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y exsecretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero; el alcalde de Remolinos y diputado provincial, Alfredo Zaldívar; y el exdirector general de Energía y Minas del Gobierno autonómico y actual concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez, como contactos de la trama de Koldo García y Santos Cerdán en relación a la concesión de la Mina Muga, situada entre las comunidades navarra y aragonesa.

Lorén ha lamentado que Ranera no haya contestado y a su parecer "ha desaprovechado una oportunidad de aclarar la situación" de Gómez Gámez porque "fue cesado con oscurantismo y los motivos que le llevaron a restituirlo no se conocen".

"La verdad es que nos hemos quedado estupefactos por sus declaraciones", ha reconocido Lorén para cuestionar el vocabulario empleado por Ranera en el que ha apelado a la transparencia respecto al Consejo de Administración de la Nueva Romareda, que era el motivo de la rueda de prensa de la portavoz socialista.

"Ha desaprovechado una oportunidad histórica, ya que le acompañaba Gómez Gámez, para aclarar esa situación que a todos nos preocupa y sobre la que ha dado una respuesta realmente triste, es decir, no ha contestado nada".

A juicio de Lorén, la situación del adjunto a portavoz recién restituido "ha sido un bluff, tal y como se planteó en su momento la destitución y la recuperación, sin dar ninguna aclaración", ha lamentado.

El lenguaje utilizado por Ranera es lo que "realmente" le ha dejado a Lorén "absolutamente ojiplático" porque Ranera debe pensar que los ciudadanos "somos idiotas" cuando ha empleado el término "salud democrática, transparencia o ejemplaridad" para hablar de La Romareda.

"Tenemos reciente --ha relatado-- el informe de la UCO donde establece una estructura y unas explicaciones de los miembros y dirigentes del Partido Socialista que tendrá que aclarar y explicar, pero sale diciendo y apelando a la salud democrática, a la transparencia y a la ejemplaridad, estableciendo y exigiendo comisiones de seguimiento".

Lorén ha confiado en que con la misma rotundidad que ha hecho las declaraciones, Ranera "sea capaz de contestar a esas cuestiones que están en el ambiente y que todos los españoles necesitamos que se nos conteste por parte de los socialistas".

En rueda de prensa, Lorén ha calificado de "desvergüenza" las declaraciones de Ranera cuando hace dos días los ciudadanos han conocido el informe de la UCO y "merecen explicaciones", pero ella apele a la transparencia para "pedir un cambio de sillón".

Al respecto, se ha referido a la propuesta de Ranera de sustituir a la vocal de Vox del Consejo de Administración de La Nueva Romareda por un concejal del PSOE. "Es lo que hace ella en el grupo a los que no obedecen al sanchismo", ha dicho en referencia al concejal Horacio Royo al que ha destituido como portavoz de la comisión de Urbanismo y de la presidencia del a Junta de Distrito del Arrabal.

"Escuchar a Ranera quedará para la historia porque aquel que le nombró, Javier Lambán, ha quedado abandonado y además hacen sangría dentro del grupo municipal del PSOE".

MOCIÓN DEL PP

La moción que defenderá el PP exige explicaciones "que Ranera no ha dado" porque justo el día que se conoce que el fiscal pide 24 años de cárcel para el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y 19 años de prisión para su exasesor, Koldo García. El contenido de la moción pide al PSOE una investigación interna "rigurosa y transparente sobre todos los casos de corrupción que afectan a grandes responsables socialistas de Zaragoza sobre la mina Muga".

Este asunto ha supuesto la retirada de una moción previa del PP que se reconvertirá en una declaración institucional sobre la parada del Ave en Zaragoza cuando circule a 350 km/h, el cercanías y el corredor Cantábrico Mediterráneo.

"Escuchando a Ranera la apoyará", ha confiado Lorén y este deseo lo ha hecho extensivo al resto de los grupos municipales, aunque ha observado que "el PSOE entre Sánchez y la ciudad se inclina siempre por Sánchez".

Por último, ha calificado de "insoportable" lo que hace el Gobierno de Sánchez con el dinero público. "El PSOE ha descompuesto sus siglas, ya es el partido sanchista y todos los socialistas serán pasados a cuchillo sin compasión, si no apoyan esas directivas de Sánchez".