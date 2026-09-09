Lorena García (Vox) felicita a Susín por su "agilidad" para suprimir el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí

La portavoz adjunta de Vox en las Cortes de Aragón, Lorena García. - VOX.

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Vox en las Cortes de Aragón, Lorena García, ha felicitado, este miércoles, públicamente a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, por su "agilidad a la hora de dar cumplimiento al Pacto de Gobierno" mediante la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Lo ha calificado como "una excelente noticia para el alumnado aragonés". García ha señalado que "no es de recibo encubrir bajo el paraguas de la palabra 'cultura' a unos programas que buscan subordinar a la mujer y acabar con sus derechos".

"No a la islamización en Europa. No a la islamización en España", ha recalcado. Ha lamentado que "en aquellos barrios de Suecia o Francia donde se ha impuesto la islamización se han creado guetos y las mujeres no pueden caminar tranquilas por sus calles".

Ha criticado que el Ministerio de Educación "no haya facilitado al Gobierno de Aragón la comprobación de los certificados de penales por posibles delitos de índole sexual de los profesores de este programa".

"Ni siquiera hubo respuesta del Ministerio. Una opacidad que es la clara evidencia de cómo el Ministerio en el que estaba Pilar Alegría se somete ante el régimen de Marruecos", ha analizado.

La portavoz adjunta de Vox ha subrayado que la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es fruto del "resultado de VOX en las urnas el pasado 8 de febrero". "Tenemos palabra. Una vez en el Gobierno, cumplimos con lo que dijimos durante los meses anteriores", ha refrendado.