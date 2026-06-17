Lorena Orduna considera que en estos tres años de mandato se nota un cambio en la ciudad de Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha cumplido tres años de mandato desde su toma de posesión. - EUROPA PRESS

HUESCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lorena Orduna cumple tres años de mandato al frente del Ayuntamiento de Huesca, en los que cree que se ha impulsado un "cambio" en la ciudad, para la que proyecta un "gran futuro".

Este miércoles, 17 de junio, se cumplen tres años desde que Lorena Orduna fuera proclamada alcaldesa de Huesca por el PP al encabezar la lista más votada. Por este motivo, ha hecho balance de su actividad y ha hablado de cómo está la ciudad y, aunque asegura que "se ha trabajado mucho", es consciente de que "queda mucho por hacer".

Orduna sostiene que "los oscenses se dan cuenta del cambio que ha experimentado la ciudad" en este tiempo, ya que "cada día está más viva". Una afirmación que ha argumentado al referirse a las inversiones realizadas, a la atracción de empresas, a la vivienda, a los datos turísticos, a los proyectos de ciudad realizados y a la implantación del grado completo de Medina y a la titulación de Farmacia en el Campus de Huesca.

La regidora ha apuntado que "se han hecho rehabilitaciones en calles y seguimos trabajando en proyectos" y, "sobre todo, seguimos trabajando para la ciudad calle a calle". Ha manifestado que "hacían falta muchas inversiones en la ciudad de Huesca y no sólo en reposición de acerado o reparaciones de asfaltado, y queda mucho trabajo por hacer, pero se ha hecho mucho".

Su objetivo es seguir trabajando por los vecinos de Huesca en el día a día. En este punto, ha indicado que "el objetivo es seguir trabajando día a día por los vecinos de Huesca y haciendo que nuestra ciudad cada día esté más viva, haya más gente, y los jóvenes vean que tienen oportunidades para trabajar aquí". Ha agregado que Huesca "es una ciudad en la que nos cuidamos, atendemos a las personas mayores y a las que en un momento dado puedan sufrir una dificultad como los vecinos de Santa Clara".

Orduna ha insistido en que la ciudad ha experimentado un cambio. "Han sido tres años de mandato, de un cambio de ciudad y queremos seguir apostando por el dinamismo que tiene Huesca y tendrá un gran futuro para los años siguientes".