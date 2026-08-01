Ordenan evacuar la urbanización La Picota en La Adrada (Ávila) por el fuego de Burgohondo que corta la AV-930

Ordenan la evacuación de la urbanización La Picota en La Adrada (Ávila) por el incendio de Burgohondo - JCYL

ÁVILA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de Castilla y León ha enviado este sábado un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de la urbanización La Picota y de las edificaciones colindantes, en el municipio abulense de La Adrada, como consecuencia de la evolución del incendio forestal de Burgohondo.

A través del aviso remitido a los teléfonos móviles de la zona afectada, Protección Civil ha indicado a los vecinos deben dirigirse al centro polivalente de La Adrada y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, al tiempo que les ha pedido que no llamen al servicio de emergencias 112.

Además, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que permanece cortada al tráfico la carretera AV-930 a su paso por La Adrada debido al incendio.

En concreto, la vía está cerrada entre los puntos kilométricos 1,3 y 4,5, en ambos sentidos de la circulación, con nivel de servicio negro, según la información difundida por el 112 de Castilla y León.

Estas medidas se enmarcan en el operativo desplegado para hacer frente al incendio forestal declarado en Burgohondo, cuya evolución ha obligado a adoptar nuevas actuaciones de protección para la población y a restringir la circulación en la zona afectada.