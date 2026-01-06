La 'Lotería del Rosario' venda 10 décimos del primer premio del sorteo de El Niño

El propietario de la Lotería del Rosario, Alejandro Aznar, descorcha una botella de champán para celebrar la venta de diez décimos del sorteo de El Niño 2026, en Zaragoza. - Xuan Vega - Europa Press

ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Lotería 'El Rosario' de Zaragoza, ubicada en el número 11 de la calle Don Jaime I, ha vendido diez décimos del primer premio del sorteo de El Niño de este 6 de enero de 2026, el 06.703, ha indicado a los medios de comunicación su titular, Alejandro Aznar. Estos décimos se han vendido en Zaragoza después de noviembre.

Minutos después de que los niños de San Ildefonso cantaran el primer premio, Aznar se ha personado en su establecimiento, ha colgado dos carteles con el número premiado y ha descorchado una botella de champán, a la espera de sus compañeras, las vendedoras Maribel y Marta, quienes se han sumado a la celebración.

Aznar ha recomendado a los ganadores "no venir aquí y enseñar el décimo porque es como llevar 200.000 euros en la mano, eso no hay que hacerlo". Es necesario "guardar el anonimato, ir al banco mañana mismo y cobrarlo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Alejandro Aznar ha señalado: "Nada más que he visto salir el gordo me ha alegrado mucho porque nosotros pedimos unos números específicos que empiezan en 6.700, más que nada porque coincide con la fecha de nacimiento de uno de mis hijos. Entonces la primera alegría nos la hemos dado porque sabíamos que cobrábamos la centena del Gordo".

A continuación, en casa, han escrutado los números vendidos y han comprobado que habían vendido el primer premio y ha habido "alegría y llamadas de teléfono".

Los décimos "están en manos de 10 ganadores porque ha sido una serie, la serie 54, de 10 décimos, 2 millones a la serie, que hemos vendido íntegramente por ventanilla. Sabemos que lo hemos vendido y sabemos que lo hemos vendido en ventanilla. Además es de una segunda consignación: Esto quiere decir que nosotros cuando empezó el sorteo intuimos que íbamos a necesitar más números y pedimos una segunda consignación a Madrid".

"En esa segunda consignación vino esta serie en el formato que llaman ellos de salpicado, o sea, una serie de cada número para tener mucha variedad. Un número bajito, como siempre, y con dos cifras repetidas, que son los gordos que damos, con cero por delante y con dos cifras repetidas".

"Las manías de los jugadores de lotería creo que han desaparecido, salvo algunas terminaciones que ya conocéis que siempre nos faltan, que son el 13, el 15 y el 17".

Alejandro Aznar ha recordado que su padre vendió en dos ocasiones El Gordo de Navidad y posteriormente 'El Rosario' ha dado más premios en Navidad que en El Niño.

RETENCIÓN DE HACIENDA

Aznar ha pedido que se suprima la retención de Hacienda del 20% de los premios de lotería, "que ya va siendo hora", y ha pedido que se revisen las comisiones de los administradores de lotería, congeladas desde hace 15 años.

"Zaragoza es una ciudad afortunada con El Niño, en el 24 cayó", ha continuado. Dar el primer premio "es un subidón de adrenalina, mucha ilusión, es como decir que hemos hecho bien nuestro trabajo".

"Al final nosotros trabajamos para hacer feliz a la gente y hoy lo hemos conseguido. Aunque solamente han sido unos pocos clientes, pero lo hemos conseguido. Y además con el gordo".

"La calle está muy chula, está adornada, la gente baja hacia el Pilar, en fin, o sea que tenemos una calle muy viva y eso nos hace que los turistas se los hayan podido llevar".