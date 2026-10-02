Luceni estrena un nuevo gimnasio municipal con una inversión de más de 200.000 euros financiada con el PLUS

Las instalaciones están equipadas con aparatos de cardio y tonificación guiada y libre y con una sala polivalente con material de musculación. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha inaugurado este viernes el nuevo gimnasio municipal de Luceni, unas instalaciones que han supuesto una inversión de más de 200.000 euros financiada con fondos de la institución provincial a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS).

El gimnasio se ubica en un nuevo edificio integrado en la zona deportiva municipal, un espacio que reúne diferentes equipamientos para la práctica deportiva y que cuenta también con polideportivo, pabellón, frontón y pista de tenis.

La actuación se ha ejecutado en dos fases, permitiendo completar unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de los vecinos de Luceni. Con una superficie de 230 metros cuadrados, el gimnasio está equipado con aparatos deportivos de cardio y tonificación guiada y libre además de una sala polivalente con material de musculación.

Con este nuevo equipamiento, el municipio amplía su oferta deportiva y suma un nuevo espacio para la práctica de ejercicio y la promoción de hábitos saludables.

Sánchez Quero ha destacado que la inauguración de este gimnasio municipal demuestra, una vez más, cómo los recursos de la Diputación de Zaragoza se convierten en servicios e infraestructuras que mejoran directamente la vida de los vecinos y las vecinas de los municipios.

En este caso, el PLUS ha permitido que Luceni pueda contar con unas instalaciones deportivas modernas y adecuadas, integradas además en una zona que concentra buena parte de los equipamientos deportivos de la localidad. "Ese es precisamente el objetivo de este plan: que los ayuntamientos tengan libertad y recursos suficientes para decidir y atender las necesidades que consideran prioritarias para sus vecinos", ha subrayado.

El presidente de la DPZ ha recordado que este año el Plan Unificado de Subvenciones cumple 10 años. "Diez años dando vida y bienestar a nuestros pueblos, acompañando a los ayuntamientos en la puesta en marcha de más de 15.000 actuaciones de todo tipo, dando respuesta a necesidades muy diferentes y garantizando que los municipios, con independencia de su tamaño, dispongan de recursos para seguir mejorando sus servicios y sus espacios públicos".

Por último, Sánchez Quero ha insistido en que desde la Diputación de Zaragoza "queremos que nuestros municipios dispongan de los mejores servicios e instalaciones posibles, independientemente de su tamaño. Inversiones como esta permiten que los vecinos puedan practicar deporte y disfrutar de espacios adecuados sin tener que desplazarse a otras localidades".