Lucía Solla Sobral gana el Premio Cálamo 2025 con 'Comerás flores'

Lucía Solla Sobral, Esta Semana En 'Página Dos' - Europa Press

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La novela 'Comerás flores', de la escritora gallega Lucía Solla Sobral, ha resultado ganadora, por votación popular, de la XXV edición de los Premios Cálamo, que otorga la librería homónima de Zaragoza. Los galardones se entregarán el próximo 27 de febrero en una gala que se celebrará en el Edificio de la Caja Rural de Aragón.

Asimismo, la obra 'Empujar el sol', de Dioni Porta, recibirá el Premio Cálamo 'Otra Mirada'; la periodista y escritora argentina Leila Guerriero, el Premio Cálamo Extraordinario; y el dramaturgo almeriense Agustín Gómez Arcos, fallecido en 1988, el premio especial 'In Memoriam', que se concede por el 25 aniversario de los galardones.

'Comerás flores', editada por Libros del Asteroide, es un "descarnado y brillante alegato contra el amor romántico", ha resumido la librería zaragozana, que ha lanzado la predicción de que esta primera obra "de rara perfección dramática y estilística" tendrá "un largo recorrido y un sinfín de lecturas.

Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) vice actualmente en Oviedo, donde ha creado y coordinado desde 2022 el Club de las Letras Salvajes. En 2023, es seleccionada en la Residencia Literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, dirigida por el escritor Javier Peña. 'Comerás flores' ha sido también Premio Ojo Crítico de Narrativa 2025.

DIONI PORTA, PREMIO OTRA MIRADA

"Leímos 'Empujar el sol' con la sonrisa en la boca y nos enamoramos de sus personajes, de sus virtudes y miserias. Durante casi un año nos hemos empeñado en compartir esa risa y ese amor con las lectoras y lectores que nos visitan", han remarcado desde Cálamo.

Dioni Porta --Pepe Martínez Rubio-- nace en Nou Barris (Barcelona) en 1977. Fue contable y ahora es librero en la Obaga. Empieza a escribir "de manera compulsiva" en su juventud, luego tuvo un blog y fundó una revista literaria digital. 'Empujar el sol', editada por Pepitas Editorial y Los Aciertos, es su primera novela.

LEILA GUERRIERO, PREMIO EXTRAORDINARIO

Por otro lado, la librería ha concedido el Premio Cálamo Extraordinario 2025 a Leila Guerriero por el conjunto de su obra, destacando de ella que "sabe ver la vida y sabe contarla", ya sea una columna o una exhaustiva crónica. "Cada una de sus obras, perfectos artilugios literarios, está construida con pasión, sapiencia y curiosidad", han remarcado.

Guerriero (Junín, Argentina, 1967) comienza su carrera periodística en 1991 y, desde entonces, sus textos aparecen en diversos medios de América Latina y Europa, entre ellos el español 'El País'.

Es autora de los libros 'Los suicidas del fin del mundo', 'Frutos extraños', 'Plano americano', 'Una historia sencilla', 'Zona de obras', 'Opus Gelber', 'Teoría de la gravedad', 'La otra guerra', 'La llamada' y 'La dificultad del fantasma'. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al sueco, al portugués, al italiano, al danés, al polaco, al griego y al chino.

Su novela 'La llamada', en torno a Silvia Labayru, represaliada de la dictadura militar argentina, ha recibido el Premio de la Cátedra Mujeres y Medios de Chile, el Premio Zenda de Narrativa en España y el Premio al Mejor Libro Extranjero de No Ficción en Francia.

AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS, 'IN MEMORIAM'

Por último, Librería Cálamo ha querido celebrar el 25 aniversario de sus premios reconociendo "la calidad y relevancia literaria" de Agustín Gómez Arcos, al que han definido como un dramaturgo y novelista "silenciado y olvidado en nuestro país, tan cruel en tantas ocasiones con muchos de sus mejores hijos", pero que "triunfó de manera incontestable" en Francia".

Gómez Arcos (Enix, Almería, 1933 - París, 1988) nace en el seno de una familia republicana. Estudia Bachilerrato en Almería y se desplaza a Barcelona para estudiar Derecho, pero pronto descubre que su vocación es la literatura y su auténtica pasión, el teatro.

A mediados de los años 50, se traslada a Madrid, donde trabaja como actor, director de escena y traductor. Logra en dos ocasiones el Premio Nacional Lope de Vega de teatro, pero la censura prohíbe la representación de sus obras.

Acosado por la dictadura franquista, se exilia, primero en Londres y luego, y definitivamente, en París, donde llega a ser condecorado con la Orden de las Artes y las Letras Francesas y está enterrado en el cementerio de Montmartre. Su obra forma parte del programa educativo de los liceos franceses.