Luis Felipe cree que la apertura del cuartel Sancho Ramírez de Huesca será el acontecimiento más importante del mandato

El alcalde de Huesca, Luis Felipe (PSOE), considera que el 2018 ha sido un año muy interesante para la ciudad en cuanto a las inversiones se refiere. Dentro de este capítulo ha destacado la inversión de 15 millones de euros, por parte del Ministerio de Defensa, que permitirá la reapertura del cuartel Sancho Ramírez, y que ha aventurado que será el acontecimiento "más importante" del actual mandato.

Así lo ha trasladado el primer edil de la ciudad al realizar un balance del año que está a punto de concluir. "Se está avanzando en una muy buena dirección y de inversiones en el cuartel Sancho Ramírez, cuya reapertura creo será el acontecimiento más importante del mandato, con una inversión de 15 millones de euros y con una operatividad para 2020 de un cuartel general del Ejército español".

También ha destacado las distintas inversiones que se acometen en los barrios de la ciudad, posibilitando el arreglo de viales, aceras o colectores, entre otros.

La ruptura del pacto de gobierno en el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Huesca, entre PSOE y Cambiar Huesca, a consecuencia de la política de información llevada a cabo en el Consistorio oscense por los supuestos casos de abusos sexuales ocurridos durante las fiestas de San Lorenzo, ha sido uno de los aspectos reseñables del año.

Esta situación ha conllevado que los dos socios de gobierno restantes, PSOE y Aragón Sí Puede, perdiesen 4 concejales, quedando en 10, perdiendo la mayoría absoluta del pleno.

ESTABILIDAD

Luis Felipe ha manifestado que la estabilidad del gobierno es uno de los valores que siempre ha defendido pero, "a veces, esa estabilidad tiene problemas y en este caso, en concreto, por algo sobrevenido al día a día de la vida municipal".

"Por lo tanto, tuve que tomar una decisión que me costó como alcalde, pero que no me quedaba más remedio que adoptar". Ha añadido que "se perdió uno de los valores importantes del gobierno municipal de este mandato, que fue la estabilidad y la mayoría absoluta en el pleno".

Luis Felipe ha aventurado que serán los ciudadanos con su voto los que decidan si la decisión ha sido la acertada o no y ha dicho que este hecho ha supuesto "un punto y a parte en la actualidad política y espero que se asuma dentro de la normalidad democrática de las formaciones políticas y los ciudadanos dirán si estuvo acertada o no esa decisión y con su voto decidirán la conformación de un nuevo ayuntamiento en mayo del 2019".

Para el 2019 ha confiado en concluir el primer tramo de la reforma del paseo Ramón y Cajal, avanzar en el proyecto del Seminario o en acuerdos con la Universidad de Zaragoza para mejorar el Campus de Huesca, entre otros retos.