Luz verde a la creación del Centro Goya en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha autorizado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, este miércoles, en el Consejo, el gasto anticipado y plurianual para la inversión en las actuaciones relativas a la creación del 'Centro Goya', que se ubicará en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

El importe máximo asciende 9 millones de euros (IVA incluido) para las actuaciones en obras de rehabilitación, museografía y equipamiento, así como los honorarios técnicos y trabajos de puesta en marcha durante los ejercicios 2026 y 2027.

El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación del edificio donde se encontraban los antiguos juzgados, actualmente propiedad del Gobierno de Aragón, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, y que será el nuevo espacio museístico dedicado a lla figura y legado de Francisco de Goya, referente de la cultura aragonesa y mundial.

En abril de 2024, el Gobierno de Aragón presentó el Plan Director del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya. Se trata de un documento que marca un itinerario de hitos y actividades artísticas encadenadas hasta 2028, cuando se cumplen 200 años de su muerte en Burdeos, que buscan homenajear al artista aragonés más universal y afianzar la identificación de Goya con Aragón, en particular con la ciudad de Zaragoza.

Este ambicioso proyecto contempla una serie de actuaciones expositivas, culturales y turísticas, entre las que se encuentra la creación del espacio expositivo dedicado íntegramente a la figura del pintor, en el edificio de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.