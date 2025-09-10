Luz verde a la primera fase del proyecto de renovación del Parque Tío Jorge de Zaragoza

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde este miércoles a la Fase 1 del proyecto de renovación y mejora del Parque Tío Jorge, que cuenta con un presupuesto de 3.553.237 euros y se ejecutará mediante una encomienda de gestión a la sociedad municipal Ecociudad.

Este proyecto es una de las tres grandes inversiones que se han impulsado este miércoles en la primera reunión del Gobierno de la ciudad de este curso político, que suman un montante global de 14 millones de euros, junto a la reforma integral del eje Coso-plaza San Miguel y la licitación de la Escuela Infantil de Arcosur.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado que es "uno de los proyectos más demandados por los vecinos del Rabal" y que llega al Gobierno después de pasar por consulta pública y de responder a las distintas alegaciones.

La intención es licitarlo antes de fin de año y que, a partir de ahí, empiecen las obras, por lo que "todavía es un poco pronto" para saber si se va a poder celebrar allí la fiesta de la Cincomarzada, como es habitual.

Esta primera fase es la primera de las actuaciones escalonadas previstas en el ámbito completo del parque y se centra en su zona sureste, delimitada por el eje del bulevar principal y las calles exteriores de Fernando Gracia Casulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

PRINCIPALES ACCIONES

El área de intervención de esta primera fase abarca aproximadamente 33.588 metros cuadrados y contempla "un enfoque integral que combina la mejora funcional, ambiental, paisajística y social del parque".

Entre las principales acciones estará el acondicionamiento del bulevar principal, que actúa como eje vertebrador de la zona verde, facilitando la conectividad peatonal y la accesibilidad, así como la reforma integral de la plaza del Tío Jorge, el espacio más emblemático del parque, que será objeto de renovación del pavimento, mobiliario y ajardinamiento, y la mejora de los recorridos peatonales.

También se creara la nueva plaza Cinco de Marzo, concebida como un espacio de encuentro y ocio ciudadano, con un diseño abierto, zonas deportivas y áreas libres de uso para facilitar la celebración de festividades como la Cincomarzada o la hoguera de San Juan.

Asimismo, se hará un cerramiento y mejora del área de mantenimiento municipal, garantizando su funcionalidad operativa al tiempo que se minimiza su impacto visual y se integra en el paisaje del parque.

En cuanto a la instalación de nuevos equipamientos deportivos y recreativos, se incluirán pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles con elementos inclusivos y adaptados.

Se realizará también una intervención paisajística y ambiental con nuevas plantaciones de arbolado autóctono y trabajos de mejora en las zonas verdes ya existentes, siguiendo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y adaptación al cambio climático.

No obstante, la principal y más costosa actuación se centrará en la renovación de la red de saneamiento, con el objetivo, entre otros, de corregir la problemática de la evacuación de aguas, que cuando hay fuertes tormentas afecta también al área que rodea al quiosco y a la zona de terrizo, donde se generan balsas de agua que imposibilitan la funcionalidad de la zona. Por el subsuelo del bulevar central discurre un gran colector de 1,4 metros de diámetro y 498 metros de longitud que será renovado íntegramente.

FASES 2 Y 3

La Fase 2 abordará el perímetro con la avenida Pirineos y la calle Valle de Broto, donde se contempla un nuevo bulevar secundario con nuevas zonas verdes y áreas de juegos infantiles.

La Fase 3 se centrará en el tratamiento de las zonas verdes centrales y la renovación de la zona del lago, además de crear nuevos equipamientos deportivos y zonas de descanso.