Malpica y La Puebla de Alfindén quedan conectados con Zaragoza al concluir el carril-bici

Inauguración del último tramo pendiente del carril bici que une Zaragoza con Malpica y La Puebla de Alfindén - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El último tramo pendiente del carril bici que une Zaragoza con Malpica y La Puebla de Alfindén se ha completado este miércoles y los ciudadanos ya disponen de un trazado total de 8 kilómetros, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y ha sido realizado con cargo a los Fondos Europeos recibidos por el Gobierno de Aragón, en el marco de Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de los fondos NextGeneration de la UE, gestionados por el CTAZ.

Esta conexión, que permitirá una novedosa conexión ciclista no sólo con La Puebla, sino también con el Polígono de Malpica, se complementa asimismo con otro carril bici de 2 kilómetros más, realizado aparte y puesto en marcha el pasado mes de julio, que une La Puebla de Alfindén con Pastriz.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha valorado "la importancia estratégica" de este carril bici, que abre una nueva alternativa ciclista para muchas personas que acuden a diario a trabajar a Malpica, e incluso para los vecinos de La Puebla y de Pastriz.

Esta conexión, que enlaza con Santa Isabel y la red urbana de carriles bici, se suma a los 162 kilómetros de vías ciclables que ya estaban disponibles en Zargoza, que "está siendo además potenciada gracias al enorme uso de la bicicleta pública, un servicio que llega a toda la ciudad, y por supuesto a Santa Isabel, y que está impulsando una evolución importante en los modos usados por la ciudadanía para moverse hacia sus centros de trabajo y estudio", ha subrayado.

SEGURIDAD

Por su parte, el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, ha destacado que este proyecto permite una conexión laboral "segura en bicicleta para los vecinos de Zaragoza y La Puebla de Alfindén con los polígonos industriales del entorno, mediante este carril bici segregado del tráfico rodado".

"Es --ha añadido-- una nueva demostración de la clara apuesta del Gobierno de Aragón por el fomento de una movilidad activa, cómoda, segura y sostenible en entornos como el área metropolitana de Zaragoza, ejecutando múltiples actuaciones como esta a través del CTAZ, con una inversión total de más de 15 millones de euros".

El tramo puesto en servicio ha supuesto una inversión de 336.021 euros IVA incluido y permite unir la red ciclista de Zaragoza, a través del carril bici de la Avenida de los Estudiantes del barrio de Santa Isabel, con los polígonos industriales de Malpica Zaragoza y Alfindén hasta el municipio de La Puebla de Alfindén, logrando el objetivo principal del componente 1 de los Fondos NextGeneration de la UE, centrado en permitir la conexión segura y sostenible entre el entorno urbano y metropolitano, mediante el impulso de la bicicleta.

Se trata de un carril bici bidireccional con una anchura media de 3 metros, segregado del tráfico rodado. La ejecución de este tramo ha sido posible gracias al acuerdo de cesión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al Ayuntamiento de Zaragoza de la vía de servicio ubicada en la margen derecha de la Autovía A-2, comprendida entre los puntos kilométricos 327,6 y 328,3.