Manchones acogerá, del 13 al 15 de febrero, las VIII Jornadas de la Trufa Negra de Campo de Daroca

Perro buscando trufas. - CAMPO DE DAROCA

DAROCA (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

La Comarca zaragozana de Campo de Daroca ya tiene fecha y sede para uno de los eventos más destacados de su calendario anual. Las VIII Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca se celebrarán del 13 al 15 de febrero en la localidad de Manchones, que acogerá por primera vez esta cita dedicada a uno de los productos más emblemáticos del territorio.

Durante tres días, la comarca volverá a convertirse en punto de encuentro para profesionales del sector, truficultores y público interesado en la gastronomía y el turismo ligado a la trufa negra.

El programa incluirá ponencias técnicas, mercado agroalimentario, catas y degustaciones, además de actividades divulgativas que se darán a conocer en las próximas semanas. Un evento que forma parte del calendario de trufiturismo de la Diputación de Zaragoza y que refuerza la apuesta de la comarca por la truficultura como motor económico y turístico.

Uno de los principales atractivos de las jornadas volverá a ser el Concurso Nacional de Caza de Trufa, una cita plenamente consolidada en el ámbito nacional e internacional, que se celebrará el sábado 14 y el domingo 15 de febrero.

Las inscripciones para participar en este concurso se abrirán el próximo 12 de enero, momento a partir del cual los equipos interesados podrán formalizar su participación en una de las pruebas más relevantes del calendario trufero español.

Con esta octava edición, las Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca continúan creciendo y afianzándose como un evento de referencia en Aragón y en el conjunto del país, contribuyendo a la promoción de la trufa negra, al intercambio de conocimiento técnico y a la dinamización de los municipios del territorio.