Manuel Campo Vidal, Luz Gabás, José Luis Corral, Toti Martínez y Biella Nuei para despedir la XXXI edición de la FLA

Ambiente en la nueva jornada de la FLA - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

Desde hace treinta y una ediciones la Feria del Libro Aragonés repite su fórmula de éxito, que consiste en presentaciones, firma de libros , el contacto directo de escritores con sus lectores y actividades para todos para convertir a Monzón, durante el Puente de la Constitución, en la capital de la cultura aragonesa, es decir, la fiesta de las letras aragonesas ya que se dan cita los escritores y las editoriales, que siempre se guardan novedades para esta cita.

El lunes concluye la XXXI edición, que se desarrolla durante este puente en el Pabellón Joaquín Saludas, y se cerrará con nombres propios como el de Manuel Campo Vidal, Luz Gabás, José Luis Corral, Toti Martínez, Joaquín Campo, Marina Heredia, la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro y Biella Nuei.

El ecuador de la FLA ha estado marcada por una buena afluencia de público, buen nivel de ventas, y la presentación de libros de autores locales como Antonio Isla o Nerea Mur con clásicos de la feria como son las publicaciones del Instituto de Estudios Aragoneses, la editorial Pirineo, la Asociación Cultural Malavida, el Consello D'a Fabla Aragonesa , Olifante. Ediciones de Poesía, Prames, Rolde de Estudios Aragoneses u Onagro, entre otros.

A ello hay que añadir el Taller de Caligrafía con pluma y tintero y los juegos de mesa, estrategia y leyendas (Culture Games). Los cuentacuentos navideño "Trajin Navideño" con Roberto Malo y el Taller de Dibujos Navideños con Luis Orús.

El último día de la Feria del Libro Aragonés estará marcada por la conversación con Manuel Campo Vidal con Olga Asensio y Francisco José Porquet, la firma de libros de Luz Gabás, José Luis Corral y Toti Martínez, el diálogo entre escritores 6cion José Luis Corral y toti Martínez, el reconocimiento en memoria de Joaquín Campo de editorial Taula y Marina Heredia de los Libros del Gatp Negro, los Premios FLA a Manuel Campo Vidal (Individua) y Asociación Aragonesa de Amigos del Libro (Colectivo) y Biella Nuei, que pondrá el broche musical.

FIRMA LIBROS

Luz Gabás, novelista y filóloga, autora de 'Palmeras en la nieve' o 'Lejos de Luisiana' (Premio Planeta), y de 'Corazón de oro', su novela más reciente, que se suma a una trayectoria literaria ampliamente reconocida.

También estará José Luis Corral, historiador y referente de la novela histórica, autor de 'El Cid', 'El trono maldito' y 'El amor y la muerte', una muestra de un catálogo narrativo que abarca décadas de investigación y divulgación.

Toti Martínez de Lezea, destacada autora de narrativa histórica, creadora de 'La Herbolera', 'La calle de la judería' y 'L'Arratien', títulos que forman parte de un universo literario que ha conquistado a miles de lectores.

RECONOCIMIENTOS

La XXXI Feria del Libro Aragonés dedica este espacio a reconocer la labor y el compromiso de dos figuras vinculadas al mundo editorial y a la cultura aragonesa.

Por un lado, Joaquín Campo, editor de Taula Editorial, fallecido recientemente, cuyo trabajo incansable como editor y su dedicación al libro aragonés dejaron una huella profunda en el sector. Su trayectoria es un ejemplo de compromiso con la palabra escrita y con quienes la hacen posible.

Y Marina Heredia, editora de Los libros del Gato Negro y responsable de la edición de Las manos de Julia, de Víctor Juan, pregonero de esta edición de la FLA. Su labor editorial, siempre atenta a la calidad literaria y al valor cultural, ha contribuido a dar voz a nuevas miradas y proyectos literarios.

DIÁLOGO ENTRE ESCRITORES

Tres voces de referencia en la narrativa actual se reúnen en la FLA para compartir su visión sobre la escritura, la historia y la creación literaria: Luz Gabás (Monzón, 1968), novelista y filóloga, ha compaginado la docencia universitaria con la investigación y la escritura.

Su trayectoria destaca por la profunda conexión entre memoria, territorio y emoción, y por el reconocimiento obtenido con el Premio Planeta, que la situó como una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea.

José Luis Corral (Daroca, 1957), historiador y catedrático de Historia Medieval, combina su labor académica con la divulgación en prensa, radio y televisión.

Además de asesorar producciones audiovisuales y dirigir proyectos culturales, está considerado una de las referencias más sólidas en la divulgación histórica en España.

Toti Martínez de Lezea (Vitoria, 1949), narradora en castellano y euskera, cuenta con una larga trayectoria vinculada al teatro, la traducción y la televisión pública vasca.

Su obra literaria, profundamente ligada al Medievo y la tradición popular, ha contribuido de forma decisiva a acercar el imaginario histórico y cultural a generaciones de lectores.

La XXXI Feria del Libro Aragonés entrega sus premios anuales, que reconocen trayectorias y aportaciones fundamentales al mundo del libro y la cultura aragonesa

El Premio Individual es para el periodista, sociólogo y escritor Manuel Campo Vida, una de las figuras más influyentes de la comunicación en España señalan desde la organización. Su amplia trayectoria en medios, su labor divulgativa y su compromiso con la cultura lo convierten en un referente imprescindible.

El Premio Colectivo es para la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, entidad cultural sin ánimo de lucro fundada en 1991 en Zaragoza, con sede en la Biblioteca de Aragón. Nacida del impulso de escritoras, artistas, periodistas, lectores y figuras clave como Enrique Calvo y Joaquín Mateo, la asociación ha trabajado desde sus inicios para difundir el libro en Aragón y apoyar a todas las personas y oficios que forman parte del ecosistema editorial: autores, editores, impresores, ilustradores, bibliotecarios, encuadernadores o libreros, entre otros.

CONCIERTO DE BIELLA NUEI Y LOS BUFACALIBOS

La XXXI Feria del Libro Aragonés cierra su edición con un concierto de Biella Nuei & los Bufacalibos, una de las formaciones más destacadas en la recuperación, investigación y proyección de la música tradicional aragonesa.

Nacido en los años 80 a partir de un grupo de jóvenes apasionados por la música popular, Biella Nuei se ha consolidado como referente en la preservación del patrimonio oral y musical de Aragón. A lo largo de su trayectoria han construido instrumentos tradicionales -como la gaita de boto, las dulzainas o los chocotones- y han publicado trabajos esenciales que combinan raíces aragonesas con influencias mediterráneas.

Su recorrido incluye discos emblemáticos como Las aves y las flores (1994), Solombra (1998) o Sol d'ibierno (2006), además de proyectos conjuntos con músicos de diferentes procedencias. De esta evolución nace Biella Nuei & los Bufacalibos, una formación abierta que invita a músicos aragoneses y de fuera a sumarse para "avivar el fuego" de la música popular y explorar nuevas sonoridades.