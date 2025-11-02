Manuel Mora, alcalde de Benasque: "El balneario puede ser un faro de atracción del turismo de bienestar"

Zona del Balneario de Benasque donde se han llevado a cabo las catas para determinar una estimación del caudal de agua termal existente de cara a una posible reapertura del centro bajo el nombre de 'Benasque, Villa Termal'. - AYUNTAMIENTO DE BENASQUE

De "éxito rotundo" califica el alcalde de Benasque, Manuel Mora, el resultado de las catas llevadas a cabo por la DPH y el consistorio ribagorzano en las inmediaciones del Balneario de los Baños de Benasque (Huesca), lo que garantiza su uso como centro termal, que puede llegar a convertirse, según sostiene en declaraciones a Europa Press, en "un faro de atracción del turismo de bienestar".

La prospección realizada en el último mes a cien metros de profundidad --en un principio se estimó que sería necesario alcanzar los 200 metros de profundidad-- ha arrojado una estimación provisional de hasta 10 litros por segundo de agua termal, según dio a conocer la DPH este viernes, que ya lanzó el nombre de 'Benasque, Villa Termal' para ese futuro centro innovador de salud y bienestar.

La prueba ha consistido en realizar una perforación hasta 100 metros de profundidad y la instalación de un tubo metálico y una bomba a 39 metros que ha conseguido bombear un caudal de agua termal de 10 litros por segundo durante más de 24 horas. Este caudal triplica la surgencia natural del manantial, que era de entre 2-3 litros/segundo, y lo hace con las mismas cualidades terapéuticas del agua y con una temperatura de entre 30 y 35 grados.

"Es el balnerario de toda España situado a la mayor altitud, dentro de un Parque Natural como el Posets-Maladeta. Te estás bañando mientras contemplas el Perdiguero, 3.280 metros de altitud. El paraje es impresionante. Por eso creemos que las posibilidades del entorno son infinitas y que lo único que hace falta es reconstruir ese edificio, que se explote y luzca como merece", sostiene Mora, que lo que no quiere es "tener que tirar más dinero" para evitar nuevos actos vandálicos como el último sufrido ante el actual estado de abandono que presenta este edificio histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y que permanece cerrado desde 2019.

UN EDIFICIO DEL SIGLO XXI Y MÁS DE 10 MILLONES DE INVERSIÓN

El último estudio sobre la necesidades de inversión que requeriría la rehabilitación de este edificio histórico, levantado en el siglo XIX y reconstruido tras quedar arrasado durante la Guerra Civil, apuntan a más de 10,5 millones de euros. Una cifra que escapa a las posibilidades del consistorio altoaragonés y para la que esperan contar con el apoyo de otras institucionales.

"Nos gustaría que el Gobierno de Aragón se interesara y pudiera hacer una hospedería, pero hay diferentes caminos y vamos a intentar explorarlos todos para hacer de Benasque un referente termal", declara el regidor municipal.

Para ello, indica Manuel Mora, el edificio deberá adecuarse a las exigencias constructivas y medioambientales del presente: "El Balneario, mientras funcionó, tenía su encanto, pero no contaba obviamente con todas las modernidades del presente. Ahora hay que hacer un edificio sostenible, con huella de carbono cero, que aproveche el excedente de agua para calafactarlo, que no genere presión sobre el medioambiente y esté acorde con el paisaje".

En línea con la Diputación Provincial, el alcalde destaca que en todo caso el caudal registrado garantiza a futuros inversores la viabilidad del centro:

"Nos da la garantía de que quien venga a explotarlo pueda disponer de los recursos de agua mineromedicinal para poder hacer todas las ensoñaciones que quieran. Con esta certificación, a lo mejor se pueden plantear dos piscinas y tres bañeras o diez bañeras y una piscina, no sé", pone como ejemplo.

Actualmente, el complejo dispone de las fuentes del manantial de las piscinas, el lavadero, las Opiladas, San Cosme y San Marcial, así como la de las Bañeras.