La maquinaria agrícola aragonesa, presente en AGRITECHNICA 2025 con apoyo de AREX y CAMPAG

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha estado presente en la mayor feria de maquinaria agrícola del mundo, Agritechnica, que se celebra esta semana en Hanóver (Alemania): Un grupo de siete empresas de la comunidad dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola y forestal, equipamientos agrícolas y ganaderos, suministros y tecnología aplicada al campo expone en el certamen, referente a nivel mundial.

Agritechnica ha reunido en el recinto ferial de Hanóver a profesionales de todo el mundo del sector de maquinaria agrícola, con la ambición de consolidarse como foro líder para transformar las explotaciones agrícolas mediante la eficiencia inteligente. Las empresas aragonesas que exponen en la feria son Agro Intelligent, Repuestos Fuster, Serrat Trituradoras, Silomaster, Tenías, Tornillera Aragonesa y Trituradoras Picursa.

AREX y el clúster CAMPAG han apoyado la participación de las compañías de la región en este evento, que destaca por sus dimensiones -- 24 pabellones, 2.800 expositores y casi medio millón de visitantes profesionales en su última edición -- y por su marcado perfil internacional, con expositores y visitantes de 150 países diferentes.

"Poder presentar tus productos en Agritechnica es abrir una ventana al mundo, a compradores de muchísimos países. Es el mayor referente a nivel internacional", destaca el director gerente de AREX, Javier Camo.

"Tener un stand en esta feria requiere una inversión importante, y nuestro apoyo económico facilita a las empresas poder estar allí en las mejores condiciones. Es la primera vez que apoyamos esta feria, junto con CAMPAG, y la respuesta de las empresas ha sido muy positiva.

"En su estrategia de apoyo a la internacionalización del sector de tecnología agraria, AREX y CAMPAG han convocado también la participación aragonesa en los dos grandes certámenes que se celebrarán en 2026, EIMA (Bolonia) y Eurotier (Hannover). El plazo para inscribirse y optar al apoyo de AREX está abierto en ambos casos (en la web de AREX).