Mar Vaquero: "La Baja España-Aragón ha vuelto a ser un éxito para la provincia de Teruel"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Turismo, Luis Biendicho, en la entrega de premios de la Baja España-Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teruel ha vuelto a acoger la Baja España-Aragón en una edición con casi 500 kilómetros cronometrados y un recorrido por cerca de 30 localidades de las comarcas Comunidad de Teruel, Jiloca y Sierra de Albarracín. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que "la Baja España-Aragón ha vuelto a ser un éxito para la provincia de Teruel".

La prueba ha reunido a un destacado elenco de participantes y ha confirmado, un año más, su relevancia nacional e internacional con presencia en cinco continentes y 124 países.

Mar Vaquero y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, han asistido a la última jornada de la competición, donde han puesto en valor la trascendencia de una prueba de referencia en Europa.

"La Baja España-Aragón ha vuelto a ser un éxito para la provincia de Teruel", ha recalcado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, que ha estado acompañada por la directora general de Deportes, Cristina García.

En este sentido, Vaquero ha señalado que la prueba ha vuelto a alcanzar la excelencia en los ámbitos "deportivo, organizativo y promocional".

"Esta competición sitúa de nuevo a Teruel como protagonista y confirma que la provincia está plenamente consolidada como un escenario privilegiado para albergar acontecimientos del máximo nivel", ha añadido.

Mar Vaquero ha agradecido nuevamente la predisposición de los organizadores tras la suspensión de la prueba en julio debido al riesgo extremo de incendios que existía en la comunidad.

Asimismo, ha subrayado que el éxito de esta edición es fruto del "trabajo conjunto" de las entidades organizadoras, las instituciones, los municipios y todos los ciudadanos. "Gracias a esta colaboración, Teruel demuestra una vez más su capacidad para organizar grandes eventos y ofrecer la mejor imagen de nuestra tierra", ha incidido.

Además, ha puesto el acento en los importantes efectos positivos que la Baja España-Aragón tiene para el conjunto de la comunidad: "Genera actividad económica y empleo en sectores como la hostelería, el comercio, el turismo y los servicios; dinamiza nuestros municipios, crea nuevas oportunidades y proyecta ante miles de aficionados de todo el mundo la extraordinaria riqueza natural y cultural de Teruel y de Aragón".

CAPACIDAD PARA ACOGER GRANDES ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado que "Teruel está demostrando que tiene capacidad para acoger grandes acontecimientos deportivos y convertirlos en oportunidades para el territorio".

La Baja Aragón se suma a la oferta de turismo deportivo tras este verano con el Gran Premio de MotoGP en MotorLand Aragón y a la etapa de la Vuelta a España con final en Valdelinares, reforzando la posición de la provincia como escenario de grandes eventos deportivos.

"No se trata solo de organizar grandes eventos, sino de conseguir que dejen actividad, visitantes y oportunidades en nuestros municipios", ha señalado Biendicho.

En este sentido, Turismo de Aragón apuesta por un turismo de arraigo, vinculado al territorio y capaz de generar actividad económica en el medio rural, al tiempo que proyecta Aragón internacionalmente.