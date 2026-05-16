Mar Vaquero destaca el impacto nacional e internacional del Festival Barbitania

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la inauguración de Barbitania. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado este viernes el impacto nacional e internacional del Festival Barbitania de Barbastro, un certamen literario que es un referente en la comunidad autónoma.

La vicepresidenta ha participado en el acto de inauguración del V Festival Barbitania, donde se ha dado a conocer el fallo de los premios de los certámenes literarios de 2026.

Antes, ha visitado el Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor, y las librerías Ibor y Castillón, donde se ha encontrado con los familiares de los libreros Beni Ibor y Víctor Castillón, padre, recientemente fallecidos.

En el acto de inauguración de Barbitania, Vaquero ha subrayado la consolidación de este certamen, que este año ha batido récords de participación y se ha convertido en un motor que dinamiza la economía local.

"Este festival ha demostrado ser un evento consolidado que crece cada año con nuevas propuestas", ha señaladoLas cifras reflejan ese crecimiento, dado que este año se ha batido un récord de participación, con más de 1.400 originales presentados a los premios de novela y poesía, llegados de otras comunidades autónomas y de países de Europa y América Latina.

"Es evidente la repercusión internacional que tiene Barbitania y su poder para convertir a la ciudad en epicentro de la literatura nacional durante cuatro jornadas", ha dicho.

En este sentido, ha elogiado al Ayuntamiento de Barbastro como impulsor de un evento que ha convertido a la capital del Somontano "en la casa de las letras y los libros, en un territorio literario".

La vicepresidenta ha señalado que Aragón vive un momento "de esplendor" en el mundo de la cultura y en el sector del libro, que tiene su reflejo en este certamen en el que el público disfruta de autores consolidados y de otros nuevos.

DOS REFERENTES PARA LA CULTURA DE LA CIUDAD

"He podido vivir ese ambiente literario esta tarde en las calles de Barbastro, visitando algunas de sus librerías", ha apuntado, para tener unas palabras de recuerdo con dos personas "que han sido referentes para la cultura de la ciudad y que han promovido las letras y las iniciativas culturales desde sus librerías": Víctor Castillón padre y Beni Ibor, recientemente fallecidos.

"Eran dos personas muy queridas en Barbastro, que dedicaron su vida a promover la cultura y la literatura y a guiar, aconsejar y acompañar a los lectores desde los negocios familiares que regentaban", ha manifestado, para resaltar también la actividad de las librerías locales, "uno de los motivos por los que la cultura está tan arraigada en el municipio".

Por último, la vicepresidenta ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo aragonés con el sector del libro. "El Gobierno de Aragón es consciente de la importancia de la cultura para nuestra comunidad y, por ello, seguiremos apoyando a todos los agentes que integran estos sectores", ha afirmado, para concluir sus palabras animando a los asistentes a disfrutar de la quinta edición de Barbitania.

Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha remarcado la apuesta del consistorio para hacer de la cultura "un motor de desarrollo económico y social más, que se suma a todos los enormes atractivos y potencialidades que tiene nuestra ciudad".

En este sentido, ha apuntado que el año pasado se inauguraron en la Plaza del Mercado "las esculturas de nuestros hijos ilustres y que dan nombre al premio de poesía, los Hermanos Argensola" y ha anunciado que, antes de que finalice este 2026, "inauguraremos la nueva Biblioteca municipal en el maravillosamente rehabilitado edificio centenario de los Almacenes de San Pedro".