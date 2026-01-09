Mar Vaquero muestra su apoyo a las empresas afectadas por el desalojo en la plaza Santa Clara de Huesca

La vicepresidenta y la alcaldesa se han reunido con las empresas afectadas - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado esta mañana a algunas de las empresas afectadas por el desalojo en la plaza Santa Clara de Huesca para mostrarles "el total apoyo dado desde el primer día". Para comenzar, la vicepresidenta ha conocido la sede dentro del parque Tecnológico Walqa de la empresa Zynk Soluciones Digitales para luego analizar la situación en un encuentro con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y el resto de empresas afectadas.

La empresa Zynk Soluciones Digitales tuvo que dejar su sede en la plaza Santa Clara el 27 de noviembre por el riesgo de colapso del edificio. Tras dejar su local en propiedad, la compañía se ha instalado en un espacio de más de 500 metros cuadrados dentro de Walqa donde han podido continuar su actividad con un alquiler bonificado durante 6 meses.

Para Vaquero "en una situación de estas características es fundamental que empresa y trabajadores tengan certidumbre de que van a poder continuar con su trabajo y vida normal. Eso es lo que hemos intentado en todo momento".

La vicepresidenta ha destacado asimismo "la cercanía que ha habido desde el primer día por parte del Gobierno de Aragón. Las llamadas y la presencia de los miembros del Ejecutivo han sido constantes. Hemos querido estar muy pendientes de la situación de cada empresa y de cada ciudadano. Para nosotros es fundamental que sientan la cercanía".

La bonificación del alquiler a la empresa Zynk forma parte de las ayudas directas concedidas por el Gobierno de Aragón y que, tras analizar las peticiones de las empresas, superan los 240.000 euros.

Tras esta visita, Vaquero se ha reunido en el Ayuntamiento de Huesca con el resto de empresas afectadas junto a la alcaldesa, Lorena Orduna. Un encuentro que para la alcaldesa ha servido para reiterar que "desde el primer día, el Ayuntamiento de Huesca ha estado al lado de los vecinos afectados por el desalojo, acompañándolos, escuchando sus necesidades y trabajando para ofrecer respuestas dentro de nuestras competencias".

En este sentido, Orduna ha insistido en que "no se va a dejar a nadie atrás en ninguno de los casos", y ha puesto en valor la coordinación mantenida con el Gobierno de Aragón y el contacto permanente con los locales y empresas afectadas, como se demuestra en este encuentro.