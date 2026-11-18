La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha expresado este miércoles su respeto a la investigación judicial del caso Forestalia y ha dejado claro que no le extraña que en la misma figure el ex secretario federal del Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que investiga el caso Forestalia, ha remitido este asunto a la Audiencia Nacional al detectar actuaciones de Cerdán en favor de esta empresa de energías renovables.

"Hay que ser prudente", ha comentado Vaquero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, añadiendo respecto a Cerdán: "Ya vemos cuál ha sido el perfil de todas aquellas personas con responsabilidades políticas de las que se ha rodeado Pedro Sánchez".

También ha dicho que este asunto "puede ser, una vez más, un caso que agrave este entorno de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, en una degeneración permanente".

"Vamos a respetar el curso de las investigaciones, pero desde luego señalan un nombre de alguien que ha pasado por la cárcel. Por lo tanto, que la justicia siga trabajando y que se depuren todas las responsabilidades", ha concluido.