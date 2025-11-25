Mar Vaquero: "Todas tenemos el derecho a vivir en libertad"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante su intervención en el acto del 25N, que se ha desarrollado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado en el acto central con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que "hablamos hoy poniendo la voz y las palabras justas ante cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres y que no admite ningún tipo de silencio", al tiempo que ha trasladado lo siguiente: "Todas tenemos el derecho a vivir en libertad".

Ha querido subrayar que "el Gobierno de Aragón ha querido alzar la voz en representación de toda la sociedad aragonesa y hacerlo contra una triste realidad que vivimos en nuestra sociedad y ante la que solo descansaremos cuando sea erradicada en su totalidad".

La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha acogido el acto, con la lectura de un Manifiesto por el 25 por parte de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, la actuación de la Compañía de Danza LaMov y los testimonios de la directora teatral Marian Pueo, el actor Nacho Rubio, la bailadora Elia Lozano, los escritores Manuel Vilas y Ángel Guinda y el presentador Luis Larrodera.

"Todas tenemos el derecho de tener la libertad para vivir a nuestra propia manera", ha señalado Mar Vaquero, quien ha añadido que "la seguridad y la dignidad no son eslóganes; son los principios irrenunciables que toda sociedad debe garantizar a todos y a todas sin excepción".

En su intervención, la también consejera de Presidencia, Economía e Interior "Aragón cree en un feminismo que defiende a la mujer desde la igualdad y la meritocracia, no desde el oportunismo político y las trincheras ideológicas", ha apuntado Vaquero, quien ha criticado las rebajas de penas por la llamada Ley del "Sólo sí es sí" o los fallos de protección en medidas impulsadas por el Gobierno central, "que revictimizan a las mujeres, y no lo podemos consentir".

"El Gobierno de España no ha tenido la altura moral de reconocer su error, pedir perdón y poner solución a una realidad que están pagando todas esas mujeres que viven en silencio el fiasco de sus gobernantes", ha expresado.

"Hay leyes que revictimizan a las mujeres y no lo podemos consentir. Hemos vuelto a ver un año más donde mujeres ven cómo sus violadores, sus maltratadores o el de sus hijos vuelven a tener beneficios penitenciarios. Muchos de ellos ya están en la calle y están disfrutando de un privilegio que no se merecen y que empeoran nuestra sociedad".

Vaquero ha considerado que "cuando se cometen fallos, que tienen que ver con los sistemas de protección, como las pulseras de control a los maltratadores, no se puede permitir ese fallo, las instituciones no se puede callar, no se puede fallar y, si se falla se pide perdón y luego se asumen responsabilidades, porque eso no es feminismo, eso no es proteger a las mujeres, eso es negligencia y es poner en riesgo vidas reales para salvar otras cosas".

ACTOS POR EL 25N

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha organizado un amplio programa de información y formación con motivo del 25N. Este programa se conforma de ocho actividades en las tres provincias aragonesas, que tienen lugar hasta el 10 de diciembre. También se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con el lema "Motivos para volver a sonreír", para divulgar el teléfono gratuito de información y ayuda: 900 504 405.

Este año, el teléfono ya ha atendido 2.834 llamadas por violencia contra la mujer, un número ligeramente superior al de los años anteriores, en los que se atendieron más de 2.600 llamadas cada año. La duración media de las llamadas ha sido de 9 minutos y 25 segundos. En este año, los tres nuevos Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) han atendido a 214 mujeres y menores, y 141 han requerido los servicios de alojamiento.

SERENIDAD Y CONFIANZA

La campaña está diseñada con colores luminosos, cálidos, que transmiten serenidad y confianza, y se aleja del dramatismo. Se desarrolla en medios de comunicación, publicidad exterior y redes sociales, y nace de la idea de que cada llamada al 900 504 405 puede ser el comienzo de una nueva historia.Hoy día 25, tiene lugar una Jornada de Puertas Abiertas en el CAIVIS de Teruel, donde se mostrará la exposición de sensibilización sobre violencias sexual. Podrá visitarse de 9.00 a 19.00 horas y no requiere inscripción.

El día 27 de noviembre, se celebra la Jornada "Sumando voces. Encuentro entre profesionales de la atención a mujeres víctimas de violencia", que organiza el IAM en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), en sesiones de mañana y tarde, con posibilidad tanto de asistencia presencial como de seguimiento por internet.

En 'Sumando voces' participarán personas expertas en violencia de género, violencias sexuales y violencia sexual digital de administraciones, universidades, entidades sociales, fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad.

La violencia de género y salud mental será la primera ponencia de 'Sumando voces', a cargo de Enrique Echeburúa, profesor emérito de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco.

A continuación, tendrá lugar una mesa sobre 'Inserción sociolaboral de las víctimas de violencia contra la mujer', que incluye tres presentaciones.

La directora provincial de Zaragoza del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Laura Carvajal, tratará sobre cómo 'Avanzar con apoyo: empleo y subsidio en la recuperación de las víctimas'. La orientadora y trabajadora social en Médicos del Mundo Olga Maza expondrá sobre 'Acompañamiento sociolaboral a supervivientes de violencias contra la mujer: claves para la intervención'. Y, en tercer lugar, Laura Aranda, trabajadora social en la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad (Amanixer) abordará el asunto de "Discapacidad, mujer y violencia".

INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR

Para abordar el asunto de las violencias sexuales, habrá una segunda mesa de experiencias, titulada 'Atención a las violencias sexuales: intervención multidisciplinar'. En ella, Marta Cortés, trabajadora social del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) de Zaragoza, hará balance del primer año de funcionamiento de los CAIVIS en Aragón.

La Inspectora Jefa de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón, Clara López, expondrá sobre la 'Asistencia a víctimas de delitos sexuales: actuación policial'.

Por su parte, la Fiscal Jefa Provincial de Teruel, María Isabel Buj, tratará sobre 'Las víctimas de delitos de violencia sexual: actuación en el ámbito judicial'.

Tras este segundo coloquio, llegará el turno para la charla titulada '#VivaElAmorDelBueno: herramientas para profesionales en el acompañamiento a las nuevas generaciones', a cargo de Isa Duque, 'La Psico Woman'. Por la tarde, se abordará el asunto de la violencia sexual digital en jóvenes y prevención de la explotación sexual digital, a cargo de David Santos, de la entidad social 'Diaconía'.

Ya en diciembre, de los días 1 al 4, habrá una formación online, titulada "Intervención sociosanitaria con perspectiva de género", mediante colaboración con la Cátedra de estudios de violencias contra las mujeres e igualdad de género, de la Universidad de Zaragoza.

El día 10, tiene lugar la Jornada presencial 'Alianzas para la igualdad y la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencias. Corresponsabilidad y crisis de los cuidados'. Ese mismo día, se imparte una formación on line, sobre 'Gestión emocional de las madres víctimas de violencia de género y sus consecuencias en el proceso terapéutico de sus hijos e hijas'.