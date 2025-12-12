La marca Higos de Fraga cierra 2025 con una producción de 721.000 kilos, 93 hectáreas y un aumento de operadores

II Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de MercoFraga - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

La mesa técnica de la marca Higos de Fraga ha celebrado este viernes su II Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de MercoFraga, en la que se ha realizado un balance de la campaña de 2025 de la que el dato más llamativo es la producción de un total de 721.000 kilos de higos en una superficie de 92,78 hectáreas.

De esta cantidad, el 59% de las ventas se han realizado con la etiqueta Higos de Fraga, mientras que el 41% restante se ha vendido sin la marca. Otro dato que demuestra la buena acogida de la marca es el número de operadores que trabajan con Higos de Fraga: en mayo de este año había 25 operadores registrados y en el mes de diciembre ya son 29.

El encuentro, al que ha asistido el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha sido dirigido por la concejal de Agroindustria, Verónica Alins, la presidenta de la mesa técnica, Gloria Izquierdo, y el técnico municipal, Ignacio Lordán.

La concejal Verónica Alins ha calificado la campaña de "satisfactoria" e incluso "mejor que la pasada". "Tenemos perspectivas de que el año que viene sea todavía mejor", ha añadido la responsable de Agroindustria, quien ha comentado que "desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando esta iniciativa, esta recuperación de una marca histórica", ha avanzado.

BENEFICIO CONJUNTO

Por su parte, la presidenta de la marca, Gloria Izquierdo, ha asegurado que es un "buen balance". "Es nuestro primer año y es importante decir que partíamos de cero. Ha habido muy buena acogida por parte de todos los operadores y, al final, se trata de hacer una puesta en común de todas las ideas y entre todos ir mejorando poco a poco", ha explicado la presidenta de la mesa técnica.

El año que viene ha confiado en que será mejor porque se partirá de datos reales con una perspectiva de poder superar las 93 hectáreas registradas este año y superar los 750.000 kilos de producción, ha dicho Gloria Izquierdo.

Para concluir, el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha resaltado la labor de la mesa de trabajo en "la unión de todos los operadores bajo el paraguas de los Higos de Fraga en beneficio del conjunto de la agricultura fragatina".

"Esta unión favorecerá a los agricultores y a las explotaciones de nuestra zona, creando un valor añadido a la fruta que producimos y dando pie a una mayor diversificación de los cultivos que tenemos", ha sostenido Gramún, quien ha asegurado que "este nuevo inicio de la marca Higos de Fraga es muy positivo para todos los agricultores y para la promoción de nuestra ciudad".