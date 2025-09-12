La marca de Zaragoza se abre al mundo para ofrecer su dinamismo y creatividad en forma de 'Z'

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de Zaragoza para darse a conocer tanto dentro como fuera de España busca ofrecer su dinamismo y creatividad a través de un diseño en forma de 'Z', cuya versatilidad permite transmitir el patrimonio y las actividades, además de las emociones que provoca una ciudad en la que "siempre pasan cosas".

Los diseñadores, David Ruiz y Miguel Frago han mantenido un dialogo con el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García, para explicar el proceso creativo de este nuevo logotipo en un acto en el que ha intervenido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández.

"El mensaje es más profundo que un logo" y ha sido un proceso de más de un año de trabajo en el que se han definido los productos esenciales turísticos de la ciudad, ha destacado el gerente de Zaragoza Turismo para dar paso a la intervención de los creativos.

Uno de ellos, Miguel Frago, ha contado que hacer una marca de ciudad es un encargo que es "muy complejo" porque son un montón de cosas a la vez tanto su patrimonio, como la gastronomía, su gente o sus fiestas por lo que se tiene que construir un relato que englobe todo.

"Además, en Zaragoza hay muchos tipos de actividades, cada una con una identidad propia que está muy bien que la tenga, pero cuando coges todo ese potencial turístico que tiene Zaragoza y quieres proyectarlo al exterior, necesitas que todo esté bajo una marca que refuerce ese relato, además tiene que ser versátil para que se adapte a la infinidad de formatos que hay tanto físicos como digitales". Ese es el reto al que hay que enfrentarse, ha resumido.

Este creativo zaragozano, autor de la identidad del Festival Vive Latino, ha trabajado junto con David Ruiz, natural de Barcelona, que ha tenido que romper el estereotipo de Zaragoza como una gran ciudad de paso entre la Ciudad Condal y Madrid para reconocer que le ha sorprendido, sobre todo el "entusiasmo y ambición" que le transmitieron cuando le hacen este encargo.

La ciudad de las dos catedrales --El Pilar y La Seo--; el bicentenario de la muerte de Goya y la Capital Mundial de la Garnacha son "tres grandes acontecimientos muy importantes" que han supuesto un "reto" para este creativo.

TRES CONCEPTOS

Para desarrollar esta marca se ha basado en tres conceptos que son la calidad, porque es lo que se quiere transmitir con la imagen; dinamismo, porque es una ciudad muy activa, "me he quedado impresionado con la cantidad de eventos y festivales porque no para"; y el tercero es la creatividad que es la herramienta para provocar emoción.

"Si no emocionamos, aunque se haga un gran discurso, no se consigue el objetivo", ha subrayado para apostillar que el "gran objetivo es situar a Zaragoza a través de una imagen turística, en la primera línea de las grandes ciudades europeas".

Otro objetivo es que los zaragozanos sientan esta marca también y se identifiquen con ella. "Que el propio zaragozano se sienta orgulloso cuando vea la imagen, no solo por lo que está contando, sino por la forma en que lo hace, a través del diseño y de la imagen, que sienta que es una ciudad que juega en esa primera división y ahí es donde planteamos el trabajo".

David Ruiz ha dejado claro que ambos creativos no han pretendido crear un nuevo logo, porque la ciudad ya lo tiene, es del Ayuntamiento que une a todos los zaragozanos. "No necesitamos un logo nuevo para decir qué es Zaragoza, pero sí necesitamos una forma de contarlo, un sistema, un código y el 'claim' o slogan tiene que tener esa versatilidad para contarlo de forma variada y diversa".

"De lo que se trata --ha explicado David Ruiz-- es que esa imagen funcione como logotipo, cualquier expresión que haga esa imagen funcione como logotipo y para ello tiene que ser muy identificativa".

En cuanto al slogan 'La ciudad en donde todo sucede', es un resumen de "todo el potencial de Zaragoza y aunque en cada se va a comunicar lo que se está haciendo, "al final lo que tiene que transmitir esa emoción es la propia imagen", ha apostillado.

La idea es que cuando se ve una pieza de comunicación de turismo se identifique enseguida y para lograrlo tiene que ser un sistema versátil, que sea cerrado pero que también permita la expresión creativa, que no sea un corsé y "ese también es un grandísimo reto" ya que también hay que lograr que sea "muy fuerte y desde el punto de vista identificativo".

LA 'Z'

El concepto que en este caso tiene forma de 'Z' en el ámbito de la publicidad se denomina ventana a través de la cual se Zaragoza, los eventos y todo lo que se quiere mostrar".

Dentro de esa ventana se colocan las imágenes que interesen en aquello que haya que comunicar, de cualquier ámbito y lo que ocurre, "esto es lo interesante, es que en función de lo que se pone dentro de esta ventana, gráficamente la 'Z' se dibuja perfectamente o se desdibuja".

"Está hecho expresamente para que no haya una saturación y pensamos que funciona. Esta 'Z' se puede multiplicar y es muy versátil y da mucho juego. Con un pequeño gesto, enseguida identificas que es Zaragoza, que es la marca de Zaragoza", ha incidido David Ruiz.

Se puede utilizar una sola 'Z' o de forma múltiple porque "tiene la capacidad de adaptarse a formatos muy pequeños y de funcionar muy bien también en formatos grandes, como en las lonas". Tiene una versatilidad que "es muy fácil trabajar", ha comentado para indicar que lo que necesita una marca también "es tiempo", ya que necesita que se aplique, que se utilice, dejarle un margen para que la gente también la vaya asimilando y la vaya reconociendo con el paso del tiempo, ha concluido.

ORGULLO

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado que este sistema y esta "genialidad" de los creativos permite tener una ventana para la comunicación de la promoción de la ciudad hacia el exterior, pero también una ventana de comunicación y de "orgullo" de lo que es Zaragoza y de este momento de transformación "sin igual" que vive la ciudad.

"Eso creo que todavía le da un mayor valor a este código visual que, sin duda, va a ser, a partir de ahora, una seña de identidad de nuestra ciudad", ha indicado la alcaldesa para agregar que no solo va a ser un nuevo logotipo y un nuevo slogan, sino que "quiero que sea una declaración de intenciones de lo que es la mirada de Zaragoza al futuro".

Para Chueca era una "necesidad clara" para consolidar la identidad turística en los mercados nacionales e internacionales, generar orgullo local y "transmitir con fuerza a todos los nuestros ciudadanos lo que nos hace únicos". Con este diseño Zaragoza refleja que 'Z' es esa ventana al mundo que invita a descubrir la ciudad, a impulsarla, contar a todos los ciudadanos el momento de transformación que vive y también "situar a Zaragoza en el mapa turístico emergente de Europa".

El trabajo realizado, ha relatado Chueca, busca emocionar, despertar la curiosidad e invitar a mirar con otros ojos lo que ya se conoce mediante una forma que genere interés y ganas de redescubrirlo, porque "Zaragoza es una ciudad en la que todo sucede, en donde lo inesperado emerge", ha sintetizado.

Son muchos los motivos para redescubrir Zaragoza y esta nueva 'Z' permite aunarlos en una nueva seña de identidad propia de esta ciudad, como es la 'Z' de Zaragoza". "Esta marca es una herramienta para proyectarnos, para atraer talento, diversión y nuevos públicos, pero también, sobre todo, quiero que sea una marca compartida, una marca compartida por todos".

Así, ha invitado a que se una a esta nueva seña de identidad a los bares, los restaurantes, los hoteles, las agencias de viajes, los comercios y los artistas. "Todos utilicemos esta nueva seña de identidad de nuestra ciudad. Una nueva marca que nace en un contexto estratégico, en un momento transformador, en donde Zaragoza ha sabido emerger después de momentos difíciles del turismo mundial".