María José Arbués, restauradora del Museo de Huesca, recibe el premio Lastanosa

HUESCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La restauradora del Museo de Huesca, María José Arbués, ha recibido este viernes el premio Vincencio Juan de Lastanosa. Este galardón "pone en valor la profesión del restaurador, que puede ser exigente y dura, pero que resulta enormemente gratificante", ha dicho, al observar que la del restaurador es una labor "silenciosa, casi invisible, meticulosa y muy respetuosa, que conlleva mucha responsabilidad", pero que encuentra su mayor satisfacción al saber "que contribuimos a preservar en el tiempo los bienes culturales, a su conservación y a su comprensión".

Así lo ha afirmado la restauradora en su discurso en el acto de entrega del reconocimiento, que el Ayuntamiento de Huesca le ha concedido en la primera edición del premio por su trayectoria en la recuperación del patrimonio arqueológico oscense.

Arbués ha expresado su agradecimiento a la corporación municipal y por las múltiples muestras de cariño recibidas desde que se conoció la concesión del premio que, según ha asegurado, recibe "con alegría y con un inmenso respeto por su significado": "Me premiáis por disfrutar profundamente de mi trabajo, por emocionarme con cada pieza o proyecto, por tratar de mejorar y aprender cada día, intentando hacerlo siempre con compromiso, rigor, esfuerzo y dedicación".

En sus palabras, ha tenido un emocionado recuerdo para sus padres, "que siempre apoyaron mi vocación" y ha compartido el galardón con sus compañeros del Museo de Huesca, dado que "el premio es tan mío como de ellos", a su familia y amigos. Ha finalizado animando a todos a visitar el Museo de Huesca y reafirmando su deseo de seguir trabajando "con el mismo compromiso y dedicación en la preservación del patrimonio de Huesca".

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha elogiado "el gran trabajo y enorme compromiso" con la cultura que está realizando el Ayuntamiento de Huesca y ha defendido que el Museo ha tenido y tiene a "los mejores profesionales en restauración y conservación de Aragón y de España".

"Siento una profunda admiración por María José Arbués, por su trabajo y por la forma en que lo desarrolla, desde un enorme amor por la historia, el patrimonio y por lo que representa", ha dicho Olloqui, para desear que este premio sea "un reconocimiento colectivo a los profesionales de la conservación y restauración del patrimonio aragonés porque son los mejores de España y así se les ha reconocido".

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha remarcado que la cultura es "un pilar esencial de nuestra convivencia, es refugio y brújula que nos orienta en el futuro". Por ello, el Ayuntamiento ha apostado por la cultura y la creación contemporánea como motor que impulsa a la sociedad oscense y con este premio "reconocemos a quienes, con su talento y compromiso, enriquecen a nuestra sociedad". "Hoy no solo premiamos a una restauradora excepcional, sino a una mujer que nos enseña que la cultura se cuida, se respeta y se trataba con las manos y desde el corazón", ha remarcado.