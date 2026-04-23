María Navarro defiende "respeto y moderación" en la política: "Frente al enfrentamiento, Aragón siempre ha sido acuerdo"

1080901.1.260.149.20260423131922 La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, participa en el acto institucional por San Jorge, el Día de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, a 23 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha llamado a ejercer la política desde "la ejemplaridad, el respeto, la moderación y la palabra", porque "frente al ruido, Aragón ha sido siempre diálogo; frente al enfrentamiento, Aragón ha sido acuerdo, equilibrio, y esa es la mejor aportación que podemos hacer a la democracia".

Así lo ha expresado Navarro en su primer discurso como presidenta de las Cortes de Aragón en el acto institucional del Día de Aragón, que se celebra en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, organizado conjuntamente con el Gobierno de Aragón.

Para María Navarro, este 23 de abril, Día de Aragón y San Jorge, no solo significa "evocar una fecha, es también reafirmar una historia compartida, una identidad común y un compromiso firme con los valores que nos unen como sociedad", a su juicio, "es agradecer lo que hemos recibido y comprometernos, con rigor y con firmeza, a estar a la altura de lo que debemos legar".

Por tanto, para la presidenta del Parlamento aragonés, celebrar el 23 de abril "no solo honramos a nuestro patrón, San Jorge, sino que reafirmamos también una idea de comunidad basada en el pacto, en el respeto, en la responsabilidad y en la defensa del bien común".

Ha recordado que Aragón "fue tierra de fueros y de pactos, donde el poder no se entendía sin acuerdo, de instituciones que, para su tiempo, supieron establecer límites y garantizar derechos", para añadir que las Cortes de Aragón "son herederas de nuestras historia, la casa común de todos los aragoneses, del diálogo y del acuerdo, donde las diferencias se expresan, pero donde el interés general debe prevalecer siempre".

En este punto, ha lamentado la ausencia de Chunta Aragonesista, formación política que ha decidido no participar en el acto institucional: "Lo respeto sí, pero lo lamento". Navarro ha argumentado que "quienes tenemos el honor de representar a las instituciones no solo ostentamos una responsabilidad, ostentamos el privilegio de servir, de continuar una historia que nos pertenece", pero también "la obligación de estar a la altura de Aragón".

TIEMPOS "EXIGENTES"

"Vivimos tiempos exigentes, de aceleración, de incertidumbre, de tensiones", ha manifestado Navarro en su alocución, "en los que, a veces, se debilita la conversación pública y se pone a prueba la fortaleza de nuestras instituciones", y la respuesta "debe ser firme", ha exigido: "Defender la democracia constitucional, defender sus valores, la libertad, la justicia, la igualdad entre españoles y el pluralismo político".

Ha observado que "Aragón sabe bien que no hay libertad sin ley, ni ley sin legitimidad y que el equilibrio entre ambas es la base de cualquier sociedad justa" para subrayar que esta comunidad autónoma "se afirma en su identidad, una identidad que suma".

En esta línea, ha reivindicado: "Amar Aragón es también amar España, porque Aragón no se entiende al margen de España, y España no se entiende sin Aragón. Nuestra defensa de Aragón no excluye, integra; no separa, une; no resta, suma".

Así, en estos tiempos, María Navarro ha asegurado que Aragón quiere seguir contribuyendo a la construcción de España "desde la firmeza de lo que somos, desde la serenidad de quien sabe cuál es su lugar, desde la igualdad de todos los españoles, desde la responsabilidad de quien quiere aportar al conjunto", como ya ha hecho a lo largo de su historia "con lealtad, esfuerzo y sentido de Estado".

UNA TIERRA DE OPORTUNIDADES

"Si la historia nos da identidad, el presente nos exige compromiso y el futuro nos obliga a actuar", ha apuntado la presidenta de las Cortes de Aragón, quien se ha detenido en la palabra "progreso" para aseverar que no es un término "hueco", sino que "el verdadero progreso es el que llega a la vida de las personas, el que se nota en cada hogar, en cada pueblo, en cada ciudad, el que genera oportunidades reales".

Y esta comunidad autónoma "tiene hoy más oportunidades que nunca en su historia, tiene talento, capacidad, futuro y atrae inversiones", pero "ese futuro solo será verdadero si es compartido", para advertir que "no habrá un Aragón fuerte si no hay cohesión; no habrá progreso si dejamos atrás a parte de nuestro territorio o de nuestra sociedad".

En este punto, Navarro ha puesto el foco sobre la necesidad de trabajar por "la vertebración territorial, la lucha contra la despoblación, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y una financiación justa". Por este motivo, se ha emplazado a "trabajar por nuestros jóvenes, en su acceso al empleo, a la vivienda, a un proyecto de vida aquí, en su tierra. Debemos afrontar los cambios tecnológicos para que todo avance, con la persona en el centro".

PALABRAS PARA LOS GALARDONADOS

Las Medalla de las Cortes de Aragón ha reconocido este 23 de abril a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, "un medalla justa y necesaria", ha aducido María Navarro, para destacar que la CARTV "ha acompañado la vida de nuestra comunidad, ha contado Aragón desde Aragón y ha dado voz a nuestros pueblos, ciudades y medio rural".

"Ha sido un espacio común de encuentro, un lugar donde los aragoneses nos hemos visto reflejados, donde nos hemos reconocido, donde hemos compartido información, emoción y pertenencia", además, la CARTV lo ha hecho "con rigor, profesionalidad, vocación de servicio público y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos".

También se ha referido al reconocimiento con la Medalla al Mérito Deportivo a título póstumo a Jorge García Dihinx y Natalia Román, "que hicieron de su pasión, de su amor por la montaña aragonesa, una forma de vida". Los dos montañeros perdieron la vida el pasado 29 de diciembre en Panticosa tras ser arrastrados por un alud en el Pico Tablato.

"Fueron referencia deportiva y también contribuyeron a reforzar nuestro sentimiento aragonés, nuestro reconocimiento y nuestro cariño", ha señalado María Navarro.

Por último, la presidenta de las Cortes de Aragón ha agradecido a la sociedad civil aragonesa, incluyendo a entidades sociales, a trabajadores, empresarios, autónomos, servidores públicos "y al que viene de fuera a integrarse y con su trabajo contribuir a un Aragón mejor", así como a quienes desde la educación, la sanidad, la seguridad o la administración sostienen lo esencial, sin olvidar a "nuestros mayores, que levantaron esta tierra con esfuerzo y dignidad y a nuestros jóvenes, en quienes vive el Aragón del mañana".

A todos ellos se ha dirigido la presidenta de las Cortes de Aragón: "Somos herederos de un legado y nuestra obligación es cuidarlo, mejorarlo y transmitirlo". Ha finalizado remarcando que este territorio aragonés "tiene pasado, presente y un gran futuro. Construyámoslo juntos con compromiso, ambición y gratitud".