María Navarro, nueva presidenta de las Cortes de Aragón

Archivo - La nueva presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en una foto de archivo. - PP. - Archivo

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

María Navarro Viscasillas ha sido elegida nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Su nombre ha sido propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, que se celebra este martes.

En una primera votación ha obtenido 26 votos, los del su grupo parlamentario, mientras que el candidato propuesto por el PSOE, Fernando Sabés ha logrado 25 votos (18 del PSOE, 6 de CHA y 1 de IU). Se han contabilizado 16 votos en blanco (14 de Vox y 2 de Aragón-Teruel Existe). Al no haber llegado a la mayoría absoluta ninguno de los dos candidatos, se ha procedido a una segunda votación.

En la segunda vuelta, Navarro ha obtenido de nuevo 26 votos, el mayor número de apoyos, por lo que se convierte en presidenta de la cámara regional. Fernando Sabés ha recabado 25 votos. Ninguno de los grupos parlamentarios ha variado sus apoyos respecto de la primera votación.

María Navarro es diputada del PP de las Cortes de Aragón en la presente y pasada legislatura, es licenciada en Derecho, colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, especializada en derecho público y master en Urbanismo y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE Business School.

Tiene amplia experiencia en la política nacional y municipal. A nivel estatal, ha sido senadora por Zaragoza entre 2013 y 2015, mientras que el plano local ha desempeñado entre 2015-2019 el cargo de consejera de Presidencia, Hacienda e Interior en el Ayuntamiento de Zaragoza, portavoz del Gobierno y portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Ha sido concejal durante dos legislaturas consecutivas antes de su paso a la política autonómica.