María Navarro traslada a Vivas "el apoyo y la solidaridad" de las Cortes de Aragón con Ceuta

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, asiste al desayuno informativo del Fórum Europa protagonizado por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha asistido este lunes, en Madrid, al desayuno informativo del Fórum Europa protagonizado por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ha trasladado a Vivas "el apoyo y la solidaridad institucional" de las Cortes de Aragón con Ceuta y ha compartido impresiones sobre la actualidad y los retos a los que se enfrenta la ciudad autónoma.

El encuentro se produce después de que la presidenta de las Cortes mantuviera el pasado lunes una ronda de reuniones con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, dentro de su agenda de inicio del nuevo periodo de sesiones.

Durante estos encuentros, Navarro trasladó también su propuesta para que las Cortes de Aragón impulsen, en el marco de la cooperación interparlamentaria europea y a través de la CALRE, una iniciativa sobre la situación migratoria de Ceuta que aborde cuestiones como la protección de las fronteras exteriores, la respuesta europea ante situaciones extraordinarias, la lucha contra las redes criminales, los procedimientos de identificación, asilo y retorno, la cooperación con los países de origen y tránsito, la inmigración legal y ordenada y la protección de menores y personas vulnerables.