Marín (PP) destaca que Azcón "da soluciones a los problemas y preocupaciones reales de los aragoneses"

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Marín, ha señalado este martes, tras la intervención del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en la primera sesión del pleno del debate de investidura que "hemos visto como ha vuelto a ser un presidente coherente, responsable, pero sobre todo cargado de soluciones para los problemas reales de los aragoneses, de respuestas a sus preocupaciones y a sus problemas".

Ha agregado que "también hemos visto como su discurso ha marcado una continuidad en las cuestiones que ya ha venido desarrollando como presidente del Gobierno de Aragón desde el año 2023, una continuidad que se ha reforzado de una manera muy especial en el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma y fundamental para todo lo que conlleva el sostenimiento de los servicios públicos, por los que también el presidente ha apostado de forma clara y contundente".

Marín ha reseñado que "ha presentado propuestas concretas, más de cien propuestas dirigidas a los ciudadanos, en todos los ámbitos. Desde Sanidad, Servicios Sociales y Educación, que son quizás los que más se conocen, pero también medidas en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, en la fiscalidad, en el empleo, en el comercio".

La portavoz popular ha añadido que Jorge Azcón ha expuesto medidas que "van desde el norte de nuestra comunidad autónoma hasta el sur, haciendo un especial hincapié en los habitantes del medio rural a los que tanto debemos y debemos cuidar".

Asimismo, Marín ha apuntado que "nunca antes un gobierno había tenido tanto apoyo, salvo el de Santiago Lanzuela, y lo apoyan 40 diputados". Es un candidado a la Presidencia del Gobierno diciendo "no a la la inestabilidad y no al bloqueo porque eso perjudica gravemente los intereses de nuestra comunidad autónoma. En su contra, presenta capacidad, presenta determinación y huye tanto de las mentiras como de la demagogia".

En resumen, ha finalizado diciendo, "un presidente del Gobierno que ha demostrado conocer a fondo los problemas de nuestra comunidad autónoma y que ya ha puesto en estos dos últimos años y medio, pero va a seguir poniendo soluciones a todos ellos".