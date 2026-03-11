Marlaska condena el crimen machista de Miranda de Ebro y emplaza a "hacer frente" al discurso negacionista

1068076.1.260.149.20260311135839 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado Llanos del Hospital. - EUROPA PRESS.

BENASQUE (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condenado este miércoles el incendio provocado de una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos), que ha costado la vida a tres mujeres y cuyo presunto autor se ha entregado a las fuerzas de seguridad. Ha emplazado a "hacer frente" a cualquier discurso que niegue la violencia de género.

De visita en Llanos del Hospital, en el Valle del Benasque, en el Pirineo oscense, para conocer el trabajo de los grupos de rescate e intervención en montaña (GREIM) de la Guardia Civil, el ministro ha declarado a los medios de comunicación que el presunto autor y su pareja, una de las tres mujeres fallecidas, no estaban en el sistema Viogén de prevención de la violencia de género, aunque antes de formar pareja, él sí lo estaba con otra pareja y ella asímismo, en 2007 y 2008, respectivamente, "y ya eran casos inactivos".

Grande-Marlaska ha dejado claro el compromiso del Gobierno de España y las fuerzas de seguridad "en la lucha contra la violencia machista", recalcando que la Policía tiene "todos los medios a disposición" para añadir: "Seguiremos poniendo todos los que sean necesarios".

Ha considerado que "esto es una cuestión de sociedad y una cuestión de Estado donde todos debemos estar comprometidos absolutamente".

El titular de Interior ha hecho notar que la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres es una realidad a la que el Estado está haciendo frente, insistiendo: "Ponemos y pondremos todos los medios".