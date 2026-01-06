'La marmota de la suerte' de Benasque (Huesca) reparte cuatro décimos del primer premio del sorteo del Niño

BENASQUE (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)
La delegación de Loterías y Apuestas del Estado 'La marmota de la suerte', con sede en Benasque (Huesca), ha vendido cuatro décimos del primer premio del sorteo de El Niño de este 6 de enero de 2026, el 06.703, ha indicado a Europa Press su propietaria, Mayte Campo.
Ha explicado que se han repartido premios por valor de 800.000 euros y están "muy contentos", celebrándolo en el mismo establecimiento tras el sorteo, realizado en Madrid.
"Es un gran regalo de Reyes", ha destacado la propietaria de 'La marmota de la suerte'. Los décimos se han vendido en terminal y se desconoce quiénes son los ganadores.
"Llevamos siete años repartiendo los premios principales de Navidad", ha comentado Campo, quien ha apuntado que este año han vendido décimos del tercer y quinto premios del Gordo de Navidad. En 2013 dieron el segundo premio de El Niño.