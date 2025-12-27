Marta Abengochea encabezará la candidatura de Izquierda Unida-Movimiento Sumar en Aragón "frente al avance reaccionario"

La candidata de Izquierda Unida - Movimiento Sumar, Marta Abengochea, este sábado. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marta Abengochea será la cabeza de lista de la candidatura de Izquierda Unida Movimiento Sumar a las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, según ha ratificado este sábado la Coordinadora autonómica de IU Aragón, máximo órgano de dirección entre asambleas, tras el proceso de primarias entre los simpatizantes y la militancia de la formación y el acuerdo de coalición conjunta suscrito este viernes de manera in extremis con Sumar y del que ha quedado fuera Podemos, además de CHA.

La cabeza de lista de IU-Movimiento Sumar ha apelado a la "utilidad" de esa unidad buscada en las izquierdas, una empresa que, ha advertido, "no se construye desde la imposición, la distancia y de espaldas al territorio" --en alusión a los obstáculos que han encontrado en las diferentes conversaciones--, sino que se construye desde la confianza, desde Aragón, desde la trinchera compartida".

Pero el gran acuerdo no ha sido posible como sí lo fue en Extremadura, un caso distinto, según ha advertido Abengochea: "Aquí no estamos en la misma situación, los miembros son otros, era difícil, partimos de una situación en la que hemos ido por separado, y hubiera sido algo inédito haber conseguido una unidad a cuatro, que era nuestra voluntad", ha asegurado.

Un nuevo intento que tampoco ha fructificado: "Hemos estado más cerca que otras veces y hay veces que las cosas no salen y todo el mundo ha trabajado, ha puesto su interés y es lícito también que haya habido procesos en los que se pueda y procesos en los que no", ha reconocido.

De cualquier forma, se trata "del mejor acuerdo posible con las circunstancias y la realidad que tenemos", según ha definido Abengochea, que, sin embargo, ha lamentado el no haber logrado esa unidad completa de las formaciones a la izquierda del PSOE: "Era a lo que aspirábamos y para lo que hemos estado trabajando estas semanas de forma muy intensa", ha reconocido.

En ese sentido, la coordinadora general de IU Aragón y ahora ya cabeza de lista de Izquierda Unida Movimiento Sumar, ha abundado en el esfuerzo llevado a cabo para superar las diferencias y vetos cruzados que impedían el acuerdo: "Hemos estado trabajando desde el primer día, levantando teléfonos, haciendo propuestas, yendo a buscar la unidad, arremangándonos para trabajar esa unidad".

APELA A LA "LUCHA COMÚN" DE LA IZQUIERDA TRANSFORMADORA"

Con todo, se trata del paso más avanzado dado en Aragón por las formaciones más a la izquierda del arco parlamentario en favor de la unidad con el que pretenden protagonizar "una campaña que ilusione, que vuelva a movilizar a la gente", ha subrayado Abengochea.

"Si la gente se moviliza, si sale a la calle, si lucha por sus derechos, tenemos posibilidad de darle la vuelta a estas políticas y de tener ese Aragón posible en el que todas cabemos, un Aragón de derechos y de dignidad", ha reclamado la candidata de izquierdas.

Por eso ha apelado a protagonizar una campaña electoral "con voluntad, energía y entusiasmo" y, pese a las diferencias que han impedido la gran coalición, ha instado a las fuerzas que componen lo que ha definido como "la izquierda transformadora aragonesa" a la "lucha común" por objetivos "que creemos también comunes".

Abengochea ha expresado su profundo agradecimiento a la organización por la confianza depositada en su liderazgo para representar en este ciclo electoral "los valores nítidamente de izquierdas en un contexto de emergencia democrática y riesgo de involución en derechos".

A preguntas de los medios de comunicación, la cabeza de lista de la coalición y coordinadora general de IU Aragón ha estimado "prematuro" hablar de candidaturas y de reparto de puestos en las listas entre IU y Sumar y ha pedido respetar "los tiempos y los procesos" para que "todo el mundo se sienta cómodo y bien representado".

Abengochea ha subrayado que este momento "requiere estar a la altura y asumir la responsabilidad de frenar el avance reaccionario y las políticas que venden derechos y territorio para beneficio de unos pocos, sostenidas sobre la antipolítica, el insulto, los bulos y los titulares vacíos".